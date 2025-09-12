Primăria cu 9 angajaţi. Toate departamentele sunt amenajate într-un singur birou: "Foarte organizaţi"

Situaţie rară într-o primărie din judeţul Suceava! Funcţionează cu doar nouă angajaţi în loc de 35. Şi asta fără vreo impunere din partea Guvernului.

De aproape opt ani de zile, cei nouă angajaţi ai primăriei sunt mereu la dispoziţia celor peste 5.000 de localnici. Iar munca de echipă dă roade chiar şi în aceste condiţii. Pentru e eficientiza relaţia cu cetăţenii, mai multe compartimente din cadrul primăriei au fost amenajate într-un birou comun, astfel încât angajaţii primăriei pot să comunice mult mai eficient între ei pentru a rezolva problemele cetăţenilor. Iar locuitorii scutesc timp şi nu mai merg de la o uşă la alta.

"Deci avem aşa: secretar, contabil, achiziţii, registru agricol, taxe şi imopozite, asistenţă socială, stare civilă, urbanism. Relaţia cu publicul este mai eficientă. În momentul când un cetăţean vine şi are nevoie la registrul agricol, automat, registrul agricol este corelat, compartimentat şi cu impozite. Colega este alături, 1, 2 şi işi transmit informaţiile", a declarat primarul Valentin Luţă.

Angajaţii nu fug de atribuţii, iar la nevoie se înlocuiesc unul pe altul, ca să nu simtă oboseala. "Sunt pe trei posturi. Ocup 70% din asistenţa socială. Celelalte prestaţii îmi aparţin mie, iar starea civilă o fac cu mare drag", a declarat Ionela Rusu, angajată Starea Civilă. "Cred că sunt ordonată şi nu las lucrurile să ajungă în ultima zi. E mult, dar dacă ţii constant documentaţia la zi pare uşor", spune şi Georgeta Prelipceanu, angajată.

Cei mai câştigaţi sunt localnicii, care nu mai umblă de la o uşă la asta şi reuşesc să îşi rezolve mai repede problemele. "S-a rezolvat tot, ei au fost rapizi. Sunt foarte organizaţi. Chiar şi autorizaţia de construcţii mi-a fost eliberată într-o zi". Comuna Horodnic de Sus are aproape 5600 de locuitori.

