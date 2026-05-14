Prezenţa urşilor rămâne în continuare o problemă gravă în ţara noastră. În Braşov a fost, din nou, agitaţie mare după ce, ieri, un urs care se plimba nestingherit pe străzi a creat panică printre localnici şi turişti. Şi nici bine nu a fost prins, că la câteva ore distanţă, locuitorii s-au trezit cu un mesaj Ro Alert care anunţa prezenţa altuia.

Mai mult, sălbăticiunile creează panică în toată ţară - la Piatra Neamţ un urs a fost împuşcat după ce a dat târcoale mai multe zile gospodăriilor, iar în Prahova autorităţile au capturat unul chiar în incinta Şcolii de Poliţie.

Imaginile sunt filmate ziua în amiaza mare, aproape de Poarta Şchei, unul dintre cele mai renuminte obiective turistice din Braşov. Nu departe sunt două licee, iar întreg centrul este, la acea oră, un furnicar. Panicaţi, localnicii au sunat imediat la 112.

"Ideea e că nu a venit din pădure, ci a venit de pe alee şi asta mi se pare o problemă destul de dificilă. Jandarmii s-au luat după indicaţiile mele. (n.r - ursul) S-a dus prin spatele caselor, s-a dus pe stradă, s-a dus pe sus", a mărturisit un bărbat.

"În ultimele 2 săptămâni, apelurile la 112 s-au înmulţit. Şi aici vorbim de, chiar în unele cazuri, mai multe apeluri pentru acelaşi exemplar de urs", a afirmat Dan Ghiță, Viceprimar al Brașovului.

"Înainte a venit şi la tomberoane, cu pui. Odată nevasta mea a venit dimineaţa pe la 4-5, a intrat în casă, zgomot. Când mă duc, ursul cu pui. Doamne fereşte, pericol". "Eu l-am avut în curte, a fost în curte pur şi simplu, a dat containerul, mânca ce era. Dacă nu intram în casă eram în faţa ursului", au spus oamnii.

Intervențiile în oraș sunt dificile, spun reprezentanții autorităților

Apariţia sălbăticiunilor pe străzile din Braşov pare că a devenit un obicei. Săptămâna trecută, o ursoaică cu doi pui a fost văzută într-un alt cartier al oraşului. Şi deşi legea permite, autoritățile spun că tranchilizarea sălbăticiunilor în oraş este totuşi dificilă.

"Echipa de intervenţie se deplasează la fiecare incident anunţat la 112. Ştiu că oamenii aşteaptă soluţii radicale, însă evident că ele nu se pot întâmpla. Există OUG 81 ce spune foarte clar ce fac autorităţile locale", a completat Dan Ghiță.

De la începutul anului doi urși au fost tranchilizați și mutați de la Brașov, iar unul a fost împușcat.

De la Brașov la Piatra Neamț, urșii ajung tot mai des printre oameni

Şi localnicii din Piatra Neamţ au trăit momente de coşmar timp de mai multe zile din cauza unui urs care dădea târcoale gospodăriilor de la marginea oraşului. Deşi autorităţile l-au alungat de mai multe ori, ieri au ales să-l împuşte.

Şi tot ieri, în Câmpina, un urs a fost capturat chiar în incita Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" şi relocat în siguranță.

Prezenţa urşilor a devenit tot mai des întâlnită. În comuna Căpreni, din judeţul Gorj, un urs a fost văzut pentru prima dată în apropierea gospodăriilor, deşi relieful zonei nu este unul specific habitatului lor. În România, potrivit ultimului recensământ, trăiesc aproape 13.000 de urși, de trei ori mai mulţi decât numărul agreat de autorităţi ca fiind sustenabil.

