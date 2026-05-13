Misiune de salvare cu final neașteptat la Arad. Un echipaj de la o ambulanță chemată să ajute un bărbat căzut pe stradă a avut nevoie de ajutor după ce autospeciala a căzut într-un crater apărut sub ea.

Ca să ajungă mai repede la pacienț, șoferul a încercat să scurteze drumul printr-o piațetă în care se afla și o fântână arteziană, numai că dalele montate peste bazinul fântânii au cedat brusc, iar ambulanța s-a afundat.

Incidentul a avut loc pe Aleea Borsec, o zonă pietonală reabilitată de Primăria Arad, în care au fost instalate jeturi de apă care ies de sub pavaj.

Pentru a scoate vehiculul au fost chemate utilaje speciale, iar un alt echipaj a fost trimis acord de ajutor pacientului. Din fericire nu a fost nimeni rănit.

"Zona nu este semnalizată pentru interzicerea accesului auto, iar echipajul aflat în misiune a trecut peste pavajul fântânii, care a cedat. Urma să intervină la un pacient cunoscut cu epilepsie, iar în sprijin a fost chemat un alt echipaj de ambulanță, care a dus pacientul la spital", a precizat managerul Serviciului de Ambulanță Județean, Raveca Nicoară.

Pagubele produse în urma incidentului urmează să fie evaluate.

