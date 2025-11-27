Primarul comunei Gogoșu, judeţul Mehedinţi, Jean Rogoveanu, a suferit un stop cardio-respirator în timp ce se afla în mașină, alături de iubita sa, care îl ducea la serviciu. Din nefericire, cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Update: Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare, edilul Jean Rogoveanu nu a putut fi salvat şi a fost pronunţat decesul. Incidentul a avut loc pe DN 56A, pe Calea Hinovei.

Un eveniment dramatic cutremură comuna Gogoșu, județul Mehedinți. Primarul localității, Jean Rogoveanu a suferit un stop-cardiorespirator, în timp ce se afla în maşină cu iubita lui, care îl ducea la serviciu. Edilul se află în stare critică, resuscitat într‑o stație peco de echipajul de la ambulanţă.

A candidat la primărie împotriva fostei soţii

Articolul continuă după reclamă

Primarul era cunoscut drept o figură controversată în comunitate. A câștigat un nou mandat în iunie 2024, după o campanie electorală inedită, în care s-a duelat chiar cu fosta sa soție. Cei doi s-au aflat în plin divorț în timpul alegerilor, iar Jean Rogoveanu a acuzat-o public că a intrat în cursă din răzbunare.

Edilul nu a fost străin de scandaluri. A fost criticat în presă după ce ar fi achiziționat, din bani publici, trei telefoane mobile în valoare totală de 6.000 de euro, aparate distribuite către el, viceprimar și o angajată a primăriei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă simţiţi mai tineri decât vârsta reală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰