Între timp localităţile din Prahova afectate de criza de la barajul Paltinu au din nou apă. Cu toate acestea autorităţile fac apel la oameni să nu o consume şi spun că experţii continuă testele pentru a stabili când va putea fi băută apa. Azi, a avut loc şi un protest la Ministerul Mediului unde zeci de manifestanţi i-au cerut demisia Ministrului Diana Buzoianu.

La 12 zile de oprirea apei în judeţul Prahova, încă nu există niciun vinovat. Ieri, 8 decembrie, oamenii din cele 13 localităţi afectate au primit apă, dar doar menajeră. Pentru cea potabilă sunt în continuare nevoiţi să stea la cozi. Cei de la DSP Prahova continuă testele pentru a stabili când poate fi băută apa de la robinet.

Mai mulţi membri ai partidului PUSL au organizat un protest în faţa Ministerului Mediului

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a fost chemată ieri în Parlament pentru a da explicaţii. Cei de la PSD şi AUR i-au cerut demisia, iar în replică Buzoianu a spus că ministerul pe care îl conduce a făcut tot ce putea pentru ca cei 100.000 de oameni să primească apă. Ministerul Mediului aşteaptă şi raportul pe care îl va întocmi Corpul de Control.

Mai mulţi membri ai partidului PUSL au organizat un protest în faţa Ministerului Mediului, un protest în tăcere. Şi aceştia i-au cerut demisia Dianei Buzoianu. "Ar fi trebuit ca acesta să fie un gest de normalitate, şi anume, demisia doamnei ministru al mediului, doamna Buzoianu. Faptul că nu s-a întâmplat, ne obligă să venim în stradă să-i cerem demisia, nu se poate să abandonezi atunci când abandonezi 100.000 de oameni fără apă curentă. Domnul Prim Ministru Bolojan, să-i ceară eventual plecarea din funcţie pentru că nu este normal să stai să girezi oameni care sunt incompetenţi în propriul Guvern", a declarat Liviu Negoiţă, membru PUSL.

