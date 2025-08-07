Primele declaraţii ale bărbatului care a târât-o pe fosta iubită cu maşina până la moarte: "Îmi pare rău"

Bărbatul care și-a ucis fosta iubită, după ce a târât-o pe o distanţă de 1,5 kilometri agățată de portiera mașinii, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Scenele cumplite s-au petrecut în județul Arad, iar agresorul a declarat în fața jurnaliștilor că îi pare rău, relatează Agerpres. Cei doi aveau împreună două fetițe. În trecut, bărbatul fusese acuzat că și-a agresat chiar propriii copii.

Primele declaraţii ale bărbatului care a târât-o pe fosta iubită cu maşina până la moarte: "N-am gândit" - Poliţia Română

Întrebat de ce a ucis-o pe mama celor două fetițe ale sale, bărbatul de 35 de ani a spus că nu știe și că îi pare rău.

"Probabil că n-am gândit. Normal că îmi pare rău", a declarat el.

Judecătorii au decis ca bărbatul să stea în arest preventiv 30 de zile, fiind cercetat pentru omor și lipsire de libertate.

Filmul crimei din Arad

Conform unui comunicat de presă transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, agresorul și-a târât victima atârnată de mașină pe o distanță de 1,5 kilometri, inclusiv pe un drum național, la o viteză de 100 de kilometri la oră, iar la un moment dat i-a dat drumul din mers, astfel că femeia s-a lovit la cap de asfalt și a murit pe marginea drumului.

Femeia de 28 de ani a fost găsită moartă între localitățile Chișineu-Criș și Sintea Mare, la aproximativ cinci metri de marginea DN 79A, pe câmp. Corpul a fost găsit după căutări care au durat patru ore și prezenta multiple leziuni.

Procurorii arată că, în seara zilei de marți, în jurul orei 21:30, bărbatul de 35 de ani a mers la locul de muncă al fostei iubite, un bar, unde s-a certat cu aceasta. La un moment dat, el a mers la mașina aflată în parcare, a urcat, în timp ce tânăra l-a urmat și a vrut să-l zgârie prin geamul portierei din dreapta, lăsat deschis.

"Moment în care O.N.M. (agresorul - n.r.) a prins-o cu mâna dreaptă de mâna ei dreaptă, astfel că aceasta nu s-a mai putut retrage din autoturism, după care a pornit autoturismul, în timp ce victima era atârnată de portiera dreaptă, în exteriorul autoturismului condus de inculpat. Inculpatul s-a deplasat prin centrul localității Chișineu-Criș, victima fiind în continuare agățată de portiera dreapta față în exteriorul autoturismului, iar la sensul giratoriu a virat dreapta și și-a continuat deplasarea, în linie dreaptă, spre ieșirea din orașul Chișineu-Criș, a trecut peste calea ferată și și-a continuat deplasarea cu o viteză de peste 100 km/h pe DN 79A, îndreptându-se spre localitatea Sintea Mare. La aproximativ 1,5 km de ieșirea din localitatea Chișineu-Criș, inculpatul a lăsat victima de mână, iar aceasta, pe fondul epuizării și din cauza vitezei mari de deplasare a autoturismului, s-a desprins de autovehicul și a căzut pe asfalt, lovindu-se puternic la cap și pe toată suprafața corpului, decedând în urma leziunilor suferite", se arată în comunicatul procurorilor.

Tată şi soţ violent

Bărbatul și victima au avut o relație timp de 15 ani, timp în care cuplul a avut doi copii, două fete de 3 și 7 ani. În urmă cu două luni, cei doi s-au despărțit, menționează procurorii, și de atunci au locuit la adrese diferite.

Surse din anchetă declaraseră, miercuri, pentru AGERPRES, că, în 3 iulie, suspectul și-ar fi bătut în public cele două fetițe, la un restaurant din Ineu. Fetițele au obținut ordin de protecție, care a fost confirmat de instanță, însă mama lor a refuzat să fie pusă sub protecție.

