Video Primele imagini cu momentul exploziei de la Balş, unde o garsonieră a sărit în aer. 15 locuinţe, avariate

Au apărut primele imagini cu momentul exploziei de la Balş, judeţul Olt, unde o garsonieră a sărit joi în aer. O cameră de supraveghere de pe imobil a surprins deflagrația. Fragmente din ferestrele apartamentului au fostîmprăştiatede suflul puternicîn parcarea din fața blocului. Doi oameni, soţ şi soţie, care găteau la o butelie în momentul producerii exploziei, au fost transportați la spital cu arsuri grave. 15 garsoniere au suferit avarii.

de Redactia Observator

la 15.11.2025 , 21:04

Explozia de la etajul al treilea a zguduit tot blocul de garsoniere la ora 9 dimineaţa. În locuinţa cuprinsă de flăcări locuiau doi soţi, o femeie de 63 de ani şi un bărbat de 69. Amândoi au suferit arsuri pe faţă, mâini şi abdomen.

31 de locatari au fost evacuaţi de pompieri. Trei dintre ei au ajuns la spital cu atac de panică. Deşi blocul era racordat la reţeaua de gaz, 70% dintre oameni foloseau în continuare butelii. Tot o butelie aveau în casă şi cele două victime.

15 garsoniere au fost afectate de explozie, aşa că o parte dintre locatari nu se pot întoarce acasă.

