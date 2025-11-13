Explozie urmată de încendiu într-un bloc din Balş. Doi soţi au ajuns la spital cu arsuri grave după ce garsoniera în care locuiau a sărit în aer. Cei doi găteau la butelie. Deşi în bloc erau gaze, doar o locuinţă din trei era racordată.

"Ieşeau flăcări extrem de mari, toată lumea era în panică, erau doi oameni la etajul 4 care nu mai puteau să iasă afară. A fost o explozie extrem de mare, eu am crezut că a venit bomba" a explicat un martor.

Explozia de la etajul al treilea a zguduit tot blocul de garsoniere la ora 9 dimineaţa. În locuinţa cuprinsă de flăcări locuiau doi soţi, o femeie de 63 de ani şi un bărbat de 69. Amândoi au suferit arsuri pe faţă, mâini şi abdomen.

"Au căzut uşile de la mobilă, a căzut aragazul [...] Era fum pe hol negru […] am fugit repede desculţă, doar în capot.Totul e distrus" a povestit o martoră.

31 de locatari au fost evacuaţi de pompieri. Trei dintre ei au ajuns la spital cu atac de panică. Deşi blocul era racordat la reţeaua de gaz, 70% dintre oameni foloseau în continuare butelii. Tot o butelie aveau în casă şi cele două victime.

"Fiind 70 de garsoniere în bloc, a fost activat planul roşu de intervenţie, fiind alocate toate resursele 6 echipaje de prim ajutor, 4 de la SAJ" a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Olt, Alin Băsășteanu.

15 garsoniere au fost afectate de explozie, aşa că o parte dintre locatari nu se pot întoarce acasă.

"Pentru a vă da seama cât de puternic a fost suflul exploziei, trebuie să priviţi pagubele lasate în urmă. în apartamente, interiorul a fost distrus complet iar obiectele au fost aruncate la câţiva metri distanţă" a explicat reporterul Observator Diana Severin.

"Noi avem locuinţe pregătite pentru situaţii de urgenţă. Am vorbit cu toţi proprietarii afectaţi. Chiar dacă nu e un bloc al primăriei după ce vom termina evaluarea şi am văzut că sunt 12 garsoniere afectate, vom veni cu un ajutor de urgenţă mâine sau poimâine către asociaţia de proprietari" a explicat primarul din Balş, Cătălin Rotea.

Acum jumătate de an, tot în Balş, o fetiţă şi o femeie au fost rănite într-o explozie produsă la o garsonieră din aceeaşi zonă. De vină a fost atunci o sobă pe gaz iar deflagraţia a afectat 16 locuinţe.

