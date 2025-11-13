O nouă tragedie a fost la un pas să fie provocată de o explozie într-un bloc de locuinţe din oraşul Balş. O garsonieră de la etajul al treilea a sărit în aer, iar deflagraţia a fost urmată de incendiu.

În urma exploziei, 12 garsionere au fost afectate. Autorităţile au spus că au pus la dispoziţie mai multe spaţii de cazare pentru persoanele care au rămas fără locuinţă. Mulţi locatari au spus că vor să meargă deocamdată la rude.

Explozia s-a produs din cauza unor acumulări de gaze provenite de la o butelie

Un bărbat de 69 de ani şi o femeie de 63 de ani au suferit traumatisme şi arsuri şi au fost transportate la spitalul din Slatina. În funcţie de evoluţia stării lor, medicii vor decide dacă se impune transferul în străinătate. Alte 3 victime, fără arsuri, au fost, de asemenea, transportate la spital, iar o persoană a avut un atac de panică.

În total, vorbim despre un număr de 30 de persoane care au fost evacuate. Aceştia s-au întors între timp la locuinţe pentru a-şi recupera lucrurile care au mai rămas intacte. Din primele informaţii, explozia s-a produs din cauza unor acumulări de gaze provenite de la o butelie. Explozia s-a produs în jurul orei 09:00 dimineaţa, iar în scurt timp a fost activat Planul Roşu.

