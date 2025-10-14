Antena Meniu Search
The Cure şi Twenty One Pilots, headlineri la Electric Castle 2026. Cât costă un abonament

Festivalul Electric Castle a confirmat primii artiști care vor urca pe scena de la Bonțida în 2026: The Cure și Twenty One Pilots. Ediția va avea loc între 16 și 19 iulie 2026, iar abonamentele sunt deja disponibile pe site-ul festivalului, la un preț special valabil doar până pe 16 octombrie.

de Redactia Observator

la 14.10.2025 , 09:51
Ediția din 2026 a festivalului Electric Castle va avea loc între 16 și 19 iulie, la Castelul Banffy din Bonțida. Organizatorii au anunțat primii artiști confirmați pentru eveniment: The Cure și Twenty One Pilots vor urca pe scena principală, promițând două concerte de excepție.

Considerată una dintre cele mai influente trupe din istoria rockului britanic, The Cure va ajunge pentru prima dată la Electric Castle. Cu o carieră de peste patru decenii și 14 albume lansate, formația condusă de Robert Smith continuă să inspire generații printr-un stil unic, de la piese post-punk precum A Forest până la hituri pop ca Friday I’m in Love.

Cât costă abonamentele

După show-ul memorabil din 2022, Twenty One Pilots revin la Bonțida. Duo-ul american format din Tyler Joseph și Josh Dun a devenit un fenomen global, combinând elemente de rock alternativ, hip-hop și pop.

Abonamentele pentru Electric Castle 2026 sunt disponibile pe site-ul festivalului, la un preț special valabil doar până joi, 16 octombrie, la miezul nopții. Un abonament general costă 159 de euro + taxe, cel VIP este 279 de euro + taxe, iar tinerii cu vârsta de până la 21 de ani pot achiziționa un Youth Pass 21 la 139 de euro + taxe.

electric castle 2026 bontida festival twenty one pilots the cure
