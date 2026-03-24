Nibiru, noua staţiune de pe litoralul românesc este gata de lansare. Din 16 iulie, centrul distracţiei se mută la Costineşti, unde îşi propune să devină cel mai mare proiect de divertisment din Europa. Busta Rhymes, Timbaland sau Hugel sunt doar câţiva dintre artiştii internaţionali care vor cânta la cele 4 festivaluri concept. Organizatorii promit activităţi pentru toate vârstele - expoziţii de artă la cel mai mare club în aer liber, arene de jocuri, terenuri de sport, cafenele, restauranteşi chiar un club de stand-up comedy.

După mai bine de 30 de ani, o nouă staţiune se deschide pe litoralul românesc: Nibiru.

Întinsă pe aproape 160 de hectare, staţiunea va găzdui show-uri zilnice şi 4 festivaluri tematice - cu muzică electronică, latin-raggaeton, ale artiştilor români, dar şi un festival cu hiturile anilor 2000.

Aici, sunt aşteptaţi artişti de renume - Busta Rhymes, Fat Joe şi Timbaland vor veni la Costineşti în această vară. Biletele au fost deja puse în vânzare.

"Baby, if you give it to me, I'll give it to you, as long as you want.", e una din piesele lui Busta Rhymes, artistul care se va auzi la festival

"What's love? Got to do... Got to do...What's love? It's about love, it' s about trust.", e cunoscuta piesă a lui Fat Joe, unul dintre artiştii confirmaţi pentru festival.

Organizatorii îşi propun să atragă un public divers - de la K-pop şi până la tradiționalele Zile ale Mării. Show-urile artiștilor români vor fi regizate de Răzvan Ioan Dincă, celebru pentru musicaluri precum Fantoma de la Operă sau Mamma Mia!.

"Ne-am dorit să nu fie doar concerte ale unor artişti români, ci ne-am dorit ca ele să fie facute special, să integrăm foarte multe momente de acrobaţie, elemente de circ, dans, să fii parte din acest spectacol. Şi pentru ei este ceva nou, artişti în aceste momente încearcă nişte concepte noi de show-uri.", explică Selly, cofondator Nibiru.

Proiectul include și zone de agrement – terenuri de sport, spații de joacă, stand-up sau karaoke, potrivite pentru întreaga familie. Orgnizatorii îşi propun deschidă un club în aer liber pe care promit să-l ridice la standardele din Ibiza sau Mykonnos. Tot în vara se va deschide şi o berărie de peste 1000 de locuri.

"Peste 50 de milioane de euro doar investiţia în locaţie şi amenajări. Noi sperăm în primul an, undeva la 15% să fie străini. În total, Nibiru va crea peste 1000 de locuri de muncă.", adaugă Selly.

Staţiunea va rămâne deschisă până la finalul verii şi îşi propune să aducă anual peste 300 de milioane de euro în România. Accesul pe promenada Nibiru este gratuit în baza unei consumaţii de minimum 25 de lei.

