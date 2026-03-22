"Astronauţii" au invadat reţelele de socializare. Cel care a dat startul noului trend este Selly, influencerul care "patronează" noua planetă de pe litoralul românesc - Nibiru. Tânărul influencer şi antreprenor spune că plănuieşte transformarea unei bucăţi din litoralul românesc după succesul înregistrat cu festivalul Beach Please.

Selly a vorbit la Observator despre trendul "astronauţilor" şi legătura dintre acesta şi proiectul său numit Nibiru. Influencerul, care a dat lovitura cu festivalul Beach Please, vrea acum să treacă de la un festival de 5 zile la unul de...2 luni.

Selly: "Cea mai mare campanie de marketing digital din România"

"Este într-adevăr cea mai mare campanie de marketing digital de când există internet în România. Este o campanie pentru a anunţa evenimentul de luni, 23 martie. Foarte multe vedete din România, Inna, Antonia, Delia au postat, iar pe lângă ele alte 60.000 de persoane şi-au făcut avatarul cu ajutorul aplicaţiei noastre, iar peste 28.000 au şi postat la profil", a spus Selly la Observator.

Articolul continuă după reclamă

Selly: "Nibiru, mai mult decât o extensie a Beach Please"

"Vorbim acum despre o campanie pentru locaţia Nibiru. Ca să vă dau puţin context, noi suntem la a cincea ediţie cu Beach Please, cel mai mare festival din Europa, un festival dedicat tinerilor între 18 şi 25 de ani. Nibiru este mai mult decât o extensie. Am mulţi prieteni care au copii şi spun că ai lor copii au fost la Beach Please şi că ar fi mers şi ei, dar că nu se regăsesc în acel gen de muzică pentru Gen Z, muzică urbană. Astfel, Nibiru vine ca o extensie, ca un loc în care şi aceşti oameni să vină şi să se poată distra.

Practic, în loc de 5 zile, cât durează Beach Please, Nibiru ţine două luni. Mâine anunţăm şase artişti internaţionali, plus foarte mulţi artişti români", a mai afirmat el.

Selly: "Un festival e cel mai sigur loc în momentul acesta"

"E important cât de bine îşi cunoaşte fiecare copilul. În momentul acesta, un festival este probabil cel mai sigur spaţiu de distraţie în care te poţi afla, pentru că niciun club sau bar nu are atâţia poliţişti şi jandarmi câţi avem noi la festival. Dar este foarte important ca fiecare părinte să îşi cunoască copilul, evident. Pentru că acei tineri nu stau doar în festival, ei stau în găşti inclusiv la cazare. Dacă nu ai încredere să îţi laşi copilul la festival probabil că nu trebuie să ai încredere nici să îl laşi în orice alt loc de la mare.

Avem un safe zone pentru tineri, avem psihologi care vine, avem specialişti de la Agenţia Naţională pentru Combaterea Adicţiilor, fosta Agenţie Antidrog. Suntem în discuţii cu ei, avem parteneriate. Lucrăm nu doar pentru a combate fenomenul, dar şi pe partea de prevenţie", a mai spus Selly.

Selly, despre impactul financiar al festivalului

"Anul trecut acum avut 12.000 de turişti străini, anul acesta aşteptăm peste 30.000 de străni. E un număr care ne onorează, sunt foarte mulţi bani aduşi de aceşti turişti. Impactul economic se simte în tot judeţul. Anul trecut, impactul financiar pentru comunitate al festivalului Beach Please a fost de peste o sută de milioane de euro", a conchis el.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Mâncaţi pâine la fiecare masă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰