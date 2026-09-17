Un restaurant celebru cu două stele Michelin a primit o amendă deoarece le-a servit clienților săi un desert cu furnici. Aceste insecte nu sunt aprobate pentru consum de autoritățile sud-coreene.

A pus furnici în desert timp de aproape 4 ani. Amenda primită de proprietarul restaurantului cu stele Michelin - Shutterstock

Proprietarul restaurantului a fost amendat cu aproximativ 9.590 de euro. În același timp, compania care administrează restaurantul a fost amendată cu 6.350 de euro, pentru încălcarea Legii privind salubritatea alimentară.

Furnicile nu sunt aprobate pentru consum

Potrivit Mediafax, furnicile nu se află pe lista celor zece specii de insecte aprobate pentru consum în Coreea de Sud.

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Inițial, proprietarul a primit o pedeapsă de un an de închisoare și o amendă de 12.670 de euro. Însă, instanța a ținut cont de pledoaria de vinovăție a proprietarului și de faptul că acesta nu avea condamnări anterioare.

Cu toate acestea, judecătorul a subliniat că analizele furnicilor au arătat prezența metalelor grele peste limitele admise. El a concluzionat că vinovăția nu era neglijabilă.

Proprietarul restaurantului s-a apărat în instanță, susținând că nu era la curent cu interdicția. El a spus că furnicile sunt folosite ca hrană în alte părți ale lumii.

Pozele cu mâncarea din online l-a dat de gol

Cazul a fost descoperit după ce Ministerul pentru Siguranța Alimentelor și Medicamentelor a observat fotografii cu desertul controversat în recenziile online ale restaurantului, potrivit sursei.

Potrivit ministerului, proprietarul a presărat între trei și cinci furnici pe preparate timp de aproape patru ani, pentru a le da un gust acru. Se estimează că în această perioadă a folosit aproximativ 49.000 de furnici, majoritatea importate din Statele Unite.

Proprietarul a menționat, de asemenea, că furnicile reprezentau doar o mică parte din meniul de 15 feluri de mâncare și că oaspeții puteau alege un desert fără ele.

Furnicile, o adevărată delicatesă în alte regiuni

Deși sunt interzise în Coreea de Sud, furnicile sunt consumate și considerate o delicatesă în unele părți ale Asiei, Africii și Americii Latine. Furnicile țesătoare și ouăle lor sunt un ingredient în bucătăria thailandeză și cambodgiană. În Columbia, reginele furnicilor sunt considerate o delicatesă comparabilă cu caviarul, mai arată sursa citată.