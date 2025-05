Neculai Stanciu are 74 de ani şi de 15 ani bate la pas 13 kilometri de potecă aproape în fiecare zi. A avut probleme cu inima și simte că nimic nu e mai bun pentru sănătate decât o plimbare pe potecile de pe Tâmpa.

"Asta se numeşte mişcare. Când vin cu cucuoana sau nepoţii, aia se numeşte plimbare. Eu când am făcut infarctul am plecat de la 100 de metri - 200 de metri şi acum am ajuns la 13 km, pot şi mai mult dacă am cu cine merge", spune Neculai Stanciu.

Sunt șase ani de când autoritățile locale din Brașov au început demersurile pentru pădurea parc. Iar acum, au primit în sfârşit avizul de la Ministerul Mediului pentru trecerea întregii suprafețe în categoria pădurilor parc.

Vezi și

Suprafaţa totală a viitoarei păduri-parc este de peste 2.200 de hectare, adică mai bine de 22 de milioane de metri pătraţi, potecă de bătut la pas sau drum de bicicletă de care oricine să se poată bucura după voia inimii.

"Uite eu zi de zi fac plimarea asta sus la pădure şi îmi place foarte mult, aerul curat pe care îl degajă. Să rămână aşa cum este, numai să nu se distrugă"

"Cred că este foarte fain. Adică este o atracţie şi îi provoacă pe oameni şi pe copii în special, să petreacă mai degrabă timpul în natură, în aer curat".

"Ar fi un câştig, în special pentru oamenii cu câini, mai ales cum e zona cu pădure, chiar ar prinde bine", spun oamenii.

Localnicii şi turiştii se vor putea bucura de un traseu de promenadă suspendat deasupra copacilor, 25 de trasee de bicicletă şi nouă trasee turistice noi.

"Trebuie să amenajăm acolo anumite elemente care ţin de agrement, de timp liber, de zonă de recreere şi un procent minimal de amenajare de infrastructură", spune George Scripcaru, primar Brașov

Lucrările de amenajare la pădurea parc a Brașovului vor începe în a doua parte a acestui an.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Întrebarea zilei Aţi alege să plătiţi poliţele RCA în rate lunare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰