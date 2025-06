"...e verde, dar e roşul la următorul", este un scenariu pe care îl întâlnesc des localnicii din Cluj.

Astfel de situaţii ar putea să devină istorie în Cluj, iar ceea ce nu au reuşit oamenii, speră autorităţile locale, va putea fi rezolvat de inteligenţa artificială.

Inteligenţa artificială va elimina opririle inutile în trafic

Vezi și

"În intersecţiile principale vor fi instalaţi senzori digitali de monitorizare a traficului, care în timp real vor colecta date precum numărul de maşini, tipul acestora dar şi direcţia lor. Un software care foloseşte inteligenţa artificială va stabili instant care sunt maşinile cu verde la semafor, astfel încât pe traseu, opririle inutile să fie cât mai puţine" a explicat reporterul Observator Alex Prunean.

Autorităţile doresc creearea unui "val verde" de semafoare care să unească diferite puncte ale oraşului. Asta va ajuta la fluidizarea traficului, iar oraşul va fi mai puţin poluat.

"Prin inteligenţă artificială vedem care sunt traseele pe care le fac marea majoritate a clujenilor. Inteligenţa artificială trebuie să ia decizia pentru a fluidiza traficul. Asta înseamnă că vor sta mai puţin în intersecţii şi va fi capabil să ia aceste decizii în locul oamenilor" a explicat viceprimarul Municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.

Câte opriri fac clujenii la semafor în doar 10 minute

Reporterul Observator a ales o rută frecvent folosită de şoferii clujeni. Au mers din centrul orasului pana în cartierul Mănăştur.

"La nici 50 metri după ieşirea din parking, a trebuit să oprim. Primul semafor era roşu. ... Ne-am continuat drumul, sperând că de aici, totul va fi pe verde. Dar, în capătul străzii ne aştepta un semafor tot pe culoare roşie. De data aceasta oprirea a fost mai lungă, de peste 2 minute. ... După nici 1 minut de mers, am oprit din nou, tot la un semafor roşu. Iar unde am prins iar verde la semafor, ne-a oprit un sens giratoriu. Concluzia? În doar 10 minute de mers, de cel puţin trei ori am oprit imediat după ce ne-am pus în mişcare…opriri total inutile" a relatat Alex Prunean experienţa.

Clujenii sunt optimişti că AI va reuşi să facă o treabă bună.

Măsura va fi implemnetată în 100 de oraşe europene, iar primele trei sunt: Cluj-Napoca, Pecs din Ungaria si Velenje din Slovacia. Proiectul costă 400 mii euro.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Aveţi de gând să vă daţi demisia în perioada următoare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰