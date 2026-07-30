Dronele ucrainene au atacat în Kerci. Un terminal rusesc de export de cereale, avariat serios

Drone ucrainene au produs "pagube semnificative" unui terminal major de export de grâu din portul rusesc Taman din Strâmtoarea Kerci care leagă Marea Neagră şi Marea Azov, a declarat o sursă de pe piaţa de agricultură joi pentru Reuters, citată de Agerpres.

Imagini de la atacul asupra podului Kerci din 2023 - Profimedia

Terminalul din regiunea rusă sudică Krasnodar este controlat de Demetra, una dintre cele mai mari firme de agricultură din Rusia, şi are o capacitate de 5 milioane de tone metrice. Demetra a refuzat să comenteze informaţia. Rusia, cel mai mare exportator de cereale din lume, şi Ucraina, tot un exportator major de cereale, îşi atacă reciproc facilităţile de export şi vasele comerciale în zona Mării Negre în ultimele săptămâni.

Navigaţia prin Marea Azov şi prin Strâmtoarea Kerci a fost oprită din cauza unor atacuri cu drone

Navigaţia prin Marea Azov şi prin Strâmtoarea Kerci, care reprezenta anterior până la un sfert din exporturile ruse de grâu, a fost oprită din cauza unor atacuri cu drone din 10 iulie. Exportatorii ruşi au redirecţionat grâul din regiunile sudice dinspre Marea Azov la terminalele de cereale de apă adâncă de la Marea Neagră cu camioane şi pe calea ferată.

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Într-un atac separat de joi, drone ucrainene au lovit o facilitate de export de ulei de floarea soarelui în portul Taman, au declarat trei surse de pe piaţa agricolă pentru Reuters. Această facilitate se află în proprietatea Efko, una dintre cele mai mari firme din Rusia de agricultură şi de procesare de alimente. Una dintre surse a declarat că pagubele nu au fost semnificative. Efko a refuzat să comenteze. Biroul procurorului din Rusia a anunţat joi că drone ucrainene au atacat Taman.