Românii descoperă rafinamentul fine dining-ului la cel mai înalt nivel. În premieră absolută, România va găzdui un pop-up restaurant cu stea Michelin: "Retroscena", conceptul creat de celebrul chef Richard Abou Zaki, jurat la emisiunea "Chefi la cuțite".

Evenimentul se va desfășura în perioada 5–16 noiembrie, într-un cadru de poveste, Domeniul Știrbei Vodă, din apropierea Bucureștiului. Aflat în fruntea restaurantului cu stea Michelin din Italia, Richard Abou Zaki este singurul român care a obținut o stea Michelin și aduce acum în țară preparatele care l-au consacrat.

Biletele s-au vândut rapid. Organizatorii au suplimentat locurile

Încă de la anunțul lansării, interesul publicului a fost copleșitor. Locurile disponibile s-au epuizat în timp record, motiv pentru care organizatorii au decis să suplimenteze accesul la eveniment. "Retroscena" va oferi o experiență gastronomică completă, cu preparate spectaculoase, servite într-un decor de poveste.

Gusturi care spun povești și reinterpretează amintiri

Printre preparatele care vor fi servite la "Retroscena" se numără și celebra "varză în roșu", o rețetă reinterpretată, cu varză maturată o săptămână în frigider, apoi marinată în sfeclă roșie timp de 24 de ore.

"Este o farfurie care trezește amintiri gustative din copilărie. Cei care vin din România și o degustă în Italia îmi spun că simt ceva familiar. Acum o aduc acasă", explică chef-ul.

Aproximativ 90% dintre ingredientele folosite vor fi aduse din Italia, dar reinterpretarea va păstra o legătură profundă cu identitatea gustativă a românilor.

Un mesaj pentru pasionații de gastronomie

Chef Richard Abou Zaki îi invită pe toți iubitorii de gusturi fine și experiențe senzoriale aparte să nu rateze această ocazie:

Evenimentul are loc între 5 și 16 noiembrie, la Domeniul Știrbei, iar rezervările se pot face pe site-ul oficial, retroscena.domeniul-stirbei.ro

