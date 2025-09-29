Video Primul Pop-Up cu Stea Michelin ajunge în România. Richard Abou Zaki aduce "Retroscena" la Domeniul Știrbei
Românii descoperă rafinamentul fine dining-ului la cel mai înalt nivel. În premieră absolută, România va găzdui un pop-up restaurant cu stea Michelin: "Retroscena", conceptul creat de celebrul chef Richard Abou Zaki, jurat la emisiunea "Chefi la cuțite".
Evenimentul se va desfășura în perioada 5–16 noiembrie, într-un cadru de poveste, Domeniul Știrbei Vodă, din apropierea Bucureștiului. Aflat în fruntea restaurantului cu stea Michelin din Italia, Richard Abou Zaki este singurul român care a obținut o stea Michelin și aduce acum în țară preparatele care l-au consacrat.
Biletele s-au vândut rapid. Organizatorii au suplimentat locurile
Încă de la anunțul lansării, interesul publicului a fost copleșitor. Locurile disponibile s-au epuizat în timp record, motiv pentru care organizatorii au decis să suplimenteze accesul la eveniment. "Retroscena" va oferi o experiență gastronomică completă, cu preparate spectaculoase, servite într-un decor de poveste.
Gusturi care spun povești și reinterpretează amintiri
Printre preparatele care vor fi servite la "Retroscena" se numără și celebra "varză în roșu", o rețetă reinterpretată, cu varză maturată o săptămână în frigider, apoi marinată în sfeclă roșie timp de 24 de ore.
"Este o farfurie care trezește amintiri gustative din copilărie. Cei care vin din România și o degustă în Italia îmi spun că simt ceva familiar. Acum o aduc acasă", explică chef-ul.
Aproximativ 90% dintre ingredientele folosite vor fi aduse din Italia, dar reinterpretarea va păstra o legătură profundă cu identitatea gustativă a românilor.
Un mesaj pentru pasionații de gastronomie
Chef Richard Abou Zaki îi invită pe toți iubitorii de gusturi fine și experiențe senzoriale aparte să nu rateze această ocazie:
Evenimentul are loc între 5 și 16 noiembrie, la Domeniul Știrbei, iar rezervările se pot face pe site-ul oficial, retroscena.domeniul-stirbei.ro
