Ce amendă primeşti dacă blochezi o intersecţie în trafic

Blocarea intersecțiilor este una dintre cele mai frecvente abateri din trafic, mai ales în orașele aglomerate. Mulți șoferi intră în intersecție fără să se asigure că o pot elibera, iar acest lucru duce rapid la blocaje, nervi și intervenția poliției. Codul Rutier sancționează clar acest comportament, iar amenzile nu sunt deloc simbolice.

Graba și aglomerația îi fac pe mulți șoferi să intre în intersecții fără să se gândească la consecințe. În astfel de situații, legea nu iartă, iar amenda vine rapid.

Când este considerată intersecția blocată

Potrivit legislației rutiere, un șofer nu are voie să pătrundă într-o intersecție dacă, din cauza aglomerației, nu o poate traversa complet și elibera. Chiar dacă semaforul este verde în momentul intrării, obligația de a nu bloca intersecția rămâne valabilă.

Blocarea este considerată contravenție atunci când vehiculul rămâne staționat în interiorul intersecției și împiedică circulația celorlalte direcții de mers, inclusiv a pietonilor sau a mijloacelor de transport în comun.

Ce spune Codul Rutier despre această abatere

Codul Rutier prevede expres că șoferii sunt obligați să acorde prioritate desfășurării normale a traficului și să nu pătrundă în zone unde există riscul de blocaj. Intersecțiile sunt considerate puncte sensibile, iar orice oprire nejustificată în aceste zone este sancționată.

Legea nu face diferență între blocarea intenționată și cea produsă din neatenție. Responsabilitatea aparține în totalitate conducătorului auto.

Ce amendă riști dacă blochezi o intersecție

Blocarea unei intersecții se sancționează cu amendă contravențională din clasa a II-a sau a III-a de sancțiuni, în funcție de gravitatea situației. Valoarea amenzii este calculată în puncte-amendă, iar suma finală depinde de valoarea punctului de amendă aflată în vigoare. Pe lângă amendă, șoferul poate primi și puncte de penalizare, care se adaugă la evidența rutieră.

Când pot deveni sancțiunile mai grave

Dacă blocarea intersecției duce la producerea unui accident, la împiedicarea circulației unui vehicul de urgență sau la blocarea transportului public, sancțiunile pot fi mai severe. În astfel de cazuri, polițistul poate aplica o amendă mai mare și poate dispune măsuri suplimentare, inclusiv ridicarea mașinii sau reținerea permisului, în funcție de consecințe.

Ce se întâmplă dacă blochezi intersecția pe linia de tramvai

Blocarea intersecțiilor pe care circulă tramvaie sau alte mijloace de transport public este sancționată mai dur. În aceste situații, șoferul poate fi amendat suplimentar, iar mașina poate fi ridicată, deoarece perturbă transportul public și poate afecta sute de persoane.

De ce verifică poliția frecvent aceste situații

Autoritățile consideră blocarea intersecțiilor una dintre principalele cauze ale ambuteiajelor urbane. Un singur vehicul rămas în intersecție poate bloca mai multe direcții de mers și poate genera haos în trafic, mai ales în orele de vârf.

Din acest motiv, poliția rutieră monitorizează atent aceste zone și intervine rapid atunci când constată abateri.

Ce trebuie să știe șoferii pentru a evita amenda

Pentru a evita sancțiunile, șoferii trebuie să se asigure că au suficient spațiu pentru a traversa complet intersecția înainte de a pătrunde în aceasta. Semaforul verde nu oferă dreptul automat de a intra, dacă traficul este blocat dincolo de intersecție.

Responsabilitatea și anticiparea situațiilor din trafic sunt esențiale pentru evitarea amenzilor și a blocajelor.

