Probele la tramvaiul 5, blocate de un șofer plecat după mici. "Tramvaiul corporatiștilor" revine în decembrie

Probele pentru reluarea circulației pe linia 5 au fost întrerupte vineri de un șofer, care și-a lăsat mașina parcată direct pe șine, în apropierea Aeroportului Băneasa. Bărbatul a blocat lucrările "doar câteva minute", pentru a merge să cumpere mici, informează Mediafax.

Mașina era oprită jumătate pe trotuar, jumătate pe calea de rulare, fix în punctul în care tramvaiul trebuia să vireze pe strada Grațioasă ca să întoarcă. Din fericire, un polițist a observat numărul de telefon lăsat pe bord, iar șoferul a fost chemat de urgență. Martorii spun că acesta "nu a mai apucat să cumpere mici" de la faimoasele puncte gastronomice din zonă, Cocoșatu sau Gil.

"De unde era să știu, dom’le, că se fac probe la linia de tramvai? Mă scuzați, dar tramvaiul nu a mai circulat de mult pe aici", s-a justificat șoferul.

Incidentul s-a rezolvat în câteva minute, iar tramvaiul și-a reluat drumul, însă momentul nu a trecut neobservat.

"Tramvaiul corporatiștilor" revine pe şine

„Tramvaiul corporatiștilor” revine pe șine: zeci de mii de bucureșteni vor avea o alternativă la mașină. Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, informează că tramvaiele vor circula din nou pe linia 5, începând din luna decembrie, potrivit Agerpres.

"'Tramvaiul corporatiştilor' intră în probe pe linia 5. Tramvaiul 5 revine în nordul Capitalei, pe şine modernizate, cu vehicule noi, mai silenţioase şi mai confortabile. Pentru zeci de mii de bucureşteni care fac naveta spre birourile din nord, linia 5 devine o alternativă reală la maşina personală. Din decembrie repunem tramvaiele în mişcare pe linia 5", a scris edilul, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Reabilitarea liniei, începută în februarie 2024, face parte din Lotul 3 al marilor lucrări de modernizare a infrastructurii de pe str. Barbu Văcărescu și str. Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu, între Ștefan cel Mare și Podul Băneasa.

