A apărut raftul cu produse virale. Supermarketurile transformă algoritmul românilor de pe reţelele sociale într-un raft real, cu dulciuri, gustări sau chiar produse de îngrijire populare pe internet. S-au deschis şi magazine speciale create după acest concept.

În magazinele tradiţionale, raftul de pe internet dezvăluie produse cel puţin interesante.

Prăjituri cu aromă de gumă de mestecat, pufuleţi cu aromă de murături şi tot felul de alte dulciuri pe care tinerii le testează pe TikTok. Acum le găsim şi fizic, în supermarketuri.

Ce poţi găsi în aceste magazine

Pentru că au observat dorinţa tinerilor de a testa tot mai multe produse văzute în online, magazinele s-au adaptat.

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"Pe acest raft găsim atât produse alimentare, cât şi non alimentare, cu preponderenţă desigur produsele din zona de îngrijire a pielii. În spate este un mix între tendinţe din social media, obiceiuri de consum şi un preţ avantajos", explică Loredana Samoilă, director de PR retailer .

"Asistăm la o adaptare firească a retailului în felul în care s-a schimbat comportamentul consumatorului. Transformă un trend digital într-o experienţă concretă de cumpărare", spune Elena FIlip, specialistă în comunicare.

De la ce oră au aşteptat clienţii pentru a intra în magazin

Sute de timişoreni au simţit pe propria piele ce înseamnă puterea internetului. Ca să se asigure că prind cea mai bună ofertă pentru produsele pe care le-au văzut la creatorii de conţinut pe care îi urmăresc, oamenii s-au aşezat la coadă cu noaptea în cap, la inaugurarea unui magazin.

"Toată lumea de pe tiktok. În sfârşit nu mai trebuie să le comandăm de pe internet. Stăm de pe la 5 şi jumătate!", spun oamenii.

"Produsele acestea fiind atât de căutate şi atât de dorite mai ales de tineri, sunt promovate pe toate reţelele de socializare şi asta îi face să vină în magazin", menţionează Anca Deleanu, director lanţ de magazine.

Piaţa de marketing prin influenceri a atins un nou maxim istoric în 2026, 121 de milioane de euro, o creştere de 10 ori mai rapidă decât evoluţia economiei româneşti.