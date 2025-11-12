Un profesor universitar de etică din Iaşi a fost concediat după ce ar fi violat o studentă chiar în biroul lui. Hărţuită şi după atacul sexual, tânăra a făcut plângere la rectorat. Comisia care îl anchetează a descoperit imagini acuzatoare filmate de camerele de supraveghere pe holurile universităţii.

Studenta de la medicină veterinară îl acuză pe profesorul Corneliu Gaşpar că, după un examen restant din vară, a refuzat să îi treacă nota în carnet şi a invitat-o în biroul său. Tânăra i-a povestit unei colege ce a urmat.

Profesorul, surprins pe camerele de supraveghere în timp ce hărțuia studenta

"După ce a intrat în birou, el a încuiat uşa. I-a dat bluza de pe umeri jos şi i-a dat şi pantalonii până sub fund. A obligat-o să îi facă sex oral", a povestit prietena studentei violate.

"Comisia (n.r. de etică) s-a întâlnit cu toţi factorii care au fost implicaţi la vremea respectivă, de la cadru didactic la student. S-au luat declaraţii şi de la persoane din mediul studenţesc şi a studenţilor de la ore", a declarat Vasile Stoleru, prorector USV Iași.

După atacul din birou, profesorul în vârstă de 57 de ani a continuat hărţuirea, conform raportului făcut de Comisia de Etică a Universităţii. Camerele de supraveghere l-au filmat cum a luat-o în braţe pe studentă şi a încercat să o sărute.

"O trăgea de o parte şi o ruga să vină la el la birou. Şi o pupa, şi o lua de după gât sau o lua în braţe. Ei îi era foarte frică şi foarte ruşine. Începea instant să plângă", a adăugat colega victimei.

Noi mărturii împotriva profesorului acuzat

Acum, mai multe mărturii se îndreaptă împotriva aceluiaşi profesor.

"Mi-a spus că am picioare foarte frumoase și că eu sunt frumoasă. (...) A mai spus și că eu vrăjesc bărbații, dar pe dumnealui nu am reușit încă", a spus o altă studentă a USV Iaşi.

Comisia de Etică a hotărât concedierea profesorului, dar acesta are dreptul să conteste decizia. Contactat de Observator, Corneliu Gaşpar a refuzat să comenteze.

