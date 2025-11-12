Caz şocant la Universitatea de Ştiinţele Vieţii din Iaşi. Un profesor de la Facultatea de Medicină Veterinară este acuzat că a violat o studentă, în biroul său. Acuzaţiile au fost confirmate de martori dar şi de imaginile surprinse de camerele de supraveghere din clădire.

După mai multe întâlniri la sfârşitul lunii octombrie, în comisia de disciplină, colegii cadrului universitar au decis să ia măsura cea mai drastică împotriva sa şi l-au destituit din funcţie. A fost concediat de la universitate, fiind acuzat atât de agresiune sexuală, cât şi de viol, dar şi pentru comportamentul nepotrivit pe care l-a avut cu cel puţin una dintre studente, vorbim despre o studentă din anul IV de la Medicină Veterinară.

Dat de gol de camere

S-a constatat în cazul acestei comisii, după ce s-a discutat cu mai multe tinere, dar mai ales cu tânăra care a făcut şi plângere la poliţie că în data de 9 iulie, în vara acestui an, în urma unei restanţe i-ar fi impus tinerei să îi facă o vizită în birou pentru a o trece la examenul respectiv. Lucru care s-a şi întâmplat, iar acolo a avut loc un act sexual împotriva voinţei ei.

Tânăra nu a scos certificat medico-legal, dar audierile făcute de comisia de etică a universităţii au arătat că este într-o stare emoţională puternică afectată după toate câte a pătimit cu profesorul respectiv şi alte tinere din universitate au declarat, de asemenea, că au fost puse în situaţii inconfortabile de către cadrul didactic, care culmea preda inclusiv etică, printre altele.

Au fost apropieri pe care le-au avut fără acordul lor, agresiuni sexuale, atingeri, sărutări surprinse inclusiv pe imaginile de pe camerele de supraveghere din universitate.

În acest caz este deschis şi un dosar penal în urma unei plângeri şi rămânde de văzut dacă vor fi luate şi din acest punct de vedere alte măsuri.

