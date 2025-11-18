Antena Meniu Search
Profesor de religie şi director adjunct din Buzău, iubire interzisă cu o elevă de 14 ani

Un profesor de religie şi director adjunct la o şcoală din Buzău ar fi trăit o poveste de iubire interzisă cu una dintre eleve, în vârstă de 14 ani. Adevărul a ieşit la iveală, după ce mama adolescentei ar fi descoperit mai multe mesaje amoroase trimise de cadrul didactic.

la 18.11.2025 , 11:46
Idila anormală dura de ceva timp, până să fie descoperită de către părinte. Elevii de la Școala „Nicolae Efrimescu” din comuna Săgeata ar fi observat apropierea nefirească dintre profesor şi elevă, la care se adăuga şi tratamentul preferenţial.

Profesorul, suspendat din funcţie

Întreaga comunitate este în stare de şoc, având în vedere că profesorul are familie. Deși părinții tinerei au depus o plângere la poliție și anchetatorii au fost deja la școală, inițial profesorul nu fusese reținut.

Ulterior, vineri, acesta a fost suspendat din funcție de către IȘJ, iar telefonul fetei a fost trimis la expertiză digitală în cadrul cercetărilor.

