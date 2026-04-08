Program bănci Paște 2026. Cum funcționează băncile în perioada 10 - 13 aprilie

În perioada sărbătorilor pascale, băncile din România vor funcționa după un program modificat. Majoritatea sucursalelor vor fi închise în zilele de sărbătoare legală, cu exceţia sucursalelor din centrele comerciale.

Program Paște 2026 BCR

Banca Comercială Română anunță că, în perioada Sărbătorilor de Paște, este disponibilă permanent, online, telefonic și prin echipamentele multifuncționale instalate în rețeaua sa extinsă teritorială.

Unitățile BCR şi centrele de afaceri corporate, în schimb, nu vor fi deschise în perioada 10-13 aprilie.

Articolul continuă după reclamă

Excepție fac unitățile din centrele comerciale Timișoara Shopping City, Park Lake București, IKEA Pallady București, Iris Titan București, Mall Plaza București, Mall Băneasa și IKEA Băneasa București, care vor funcționa după programul acestora, în general fiind deschise în intervalul 10:00-20:00.

Program Paște 2026 Raiffeisen Bank

Zilele de 10, 11, 12 și 13 aprilie 2026 sunt zile nelucrătoare în unitățile Raiffeisen Bank, cu excepția unităților din centrele comerciale care au un program special.

Program Paște 2026 Banca Transilvania

Zilele de 10, 11, 12 și 13 aprilie 2026 sunt zile nelucrătoare şi în unitățile Banca Transilvania, dar există un program special în unitățile din centrele comerciale:

10 aprilie: deschis în intervalul 12:00 – 18:00

11 aprilie: program normal

12 aprilie: închis

13 aprilie: deschis în intervalul 12:00 – 18:00

Program Paşte 2026 ING Bank

ING Bank va avea toate unitățile închise între 10 și 13 aprilie, cu excepţia unităţilor din centrele comerciale, care vor depinde de programul acestora.

Program Paște 2026 CEC Bank

CEC Bank va avea toate unitățile închise între 10 și 13 aprilie.

Clienții pot folosi în continuare: Internet și Mobile Banking, rețeaua de ATM-uri și aparate multifuncționale.

Program Paște 2026 UniCredit Bank

UniCredit Bank va fi închis în intervalul 10 – 13 aprilie 2026.

Băncile atrag atenția că programul poate varia în funcție de fiecare centru comercial, astfel că verificarea înainte de deplasare rămâne esenţială.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sărbătoriţi Paştele acasă sau plecaţi în vacanţă? Acasă În vacanţă

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰