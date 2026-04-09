Program mall-uri Paște 2026. Cum vor funcţiona centrele comerciale din Bucureşti
Principalele centre comerciale din Capitală și-au anunțat programul de funcționare în perioada sărbătorilor pascale, perioada 11 – 13 aprilie.
Sărbătorile pascale modifică programul de funcționare a centrelor comerciale, așa cum ne-am obișnuit an de an. Iată care este programul după care vor funcționa mallurile din București de Paște, în 2026.
Program Paşte 2026 Băneasa Shopping City
11 aprilie: 10:00 - 19:00
12 aprilie: închis
13 aprilie: 10:00 - 22:00
Program Paşte 2026 Promenada Mall
11 aprilie: 10:00 - 18:00
12 aprilie: închis
13 aprilie: 10:00 - 22:00
Program Paşte 2026 Plaza România
11 aprilie: 10:00 – 18:00
12 aprilie: închis
13 aprilie: 10:00 – 22:00
Program Paşte 2026 Mall Vitan
11 aprilie: 10:00 - 18:00
12 aprilie: închis
13 aprilie: 10:00 - 22:00
Program Paște 2026 AFI Cotroceni
11 aprilie: 10:00 - 20:00
12 aprilie: 14:00 - 22:00
13 aprilie: 10:00 - 22:00
Program Paște 2026 Mega Mall
11 aprilie: 10:00 - 19:00
12 aprilie: închis
13 aprilie: 10:00 - 22:00
Program Paște 2026 Colloseum Mall
11 aprilie: 10:00 - 19:00
12 aprilie: închis
13 aprilie: 10:00 - 22:00
Program Paște 2026 ParkLake Shopping Center
11 aprilie: 10:00 - 18:00
12 aprilie: închis
13 aprilie: 10:00 - 22:00
Program Paște 2026 Sun Plaza
11 aprilie: 10:00 - 18:00
12 aprilie: închis
13 aprilie: 10:00 - 22:00
