Program mall-uri Paște 2026. Cum vor funcţiona centrele comerciale din Bucureşti

Principalele centre comerciale din Capitală și-au anunțat programul de funcționare în perioada sărbătorilor pascale, perioada 11 – 13 aprilie.

de Redactia Observator

la 09.04.2026 , 15:32
Program mall-uri Paște 2026. Cum vor funcţiona centrele comerciale din Bucureşti Program mall-uri Paște 2026. Cum vor funcţiona centrele comerciale din Bucureşti - Profimedia

Sărbătorile pascale modifică programul de funcționare a centrelor comerciale, așa cum ne-am obișnuit an de an. Iată care este programul după care vor funcționa mallurile din București de Paște, în 2026.

Program Paşte 2026 Băneasa Shopping City

11 aprilie: 10:00 - 19:00

Articolul continuă după reclamă

12 aprilie: închis 

13 aprilie: 10:00 - 22:00

Program Paşte 2026 Promenada Mall 

11 aprilie: 10:00 - 18:00

12 aprilie: închis

13 aprilie: 10:00 - 22:00

Program Paşte 2026 Plaza România

11 aprilie: 10:00 – 18:00

12 aprilie: închis

13 aprilie: 10:00 – 22:00

Program Paşte 2026 Mall Vitan

11 aprilie: 10:00 - 18:00

12 aprilie: închis 

13 aprilie: 10:00 - 22:00

Program Paște 2026 AFI Cotroceni

11 aprilie: 10:00 - 20:00

12 aprilie: 14:00 - 22:00

13 aprilie: 10:00 - 22:00

Program Paște 2026 Mega Mall

11 aprilie: 10:00 - 19:00

12 aprilie: închis 

13 aprilie: 10:00 - 22:00

Program Paște 2026 Colloseum Mall

11 aprilie: 10:00 - 19:00

12 aprilie: închis

13 aprilie: 10:00 - 22:00

Program Paște 2026 ParkLake Shopping Center

11 aprilie: 10:00 - 18:00

12 aprilie: închis

13 aprilie: 10:00 - 22:00

Program Paște 2026 Sun Plaza

11 aprilie: 10:00 - 18:00

12 aprilie: închis 

13 aprilie: 10:00 - 22:00

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Rinat Ahmetov, declaraţii emoţionante după ce i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu: &#8220;O mare tragedie&#8221;
Programul mall-urilor din București de Paște 2026. Care centru comercial este deschis duminică
„Când era mic, Mircea Lucescu a ținut cu Steaua”. Cine e antrenorul care l-a refuzat la juniorii Stelei
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să împărţiţi maşina şi costurile cu prietenii pentru drumul de Paşte?
Observator » Evenimente » Program mall-uri Paște 2026. Cum vor funcţiona centrele comerciale din Bucureşti
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.