Şantierul abandonat în urmă cu peste un deceniu prinde acum viaţă. Gabriel Oprea a stat mult de vorbă cu inginerii care continuă să ridice vechile ziduri devenite ruină. Fostul ministru de Interne a început să construiască aici acest hotel cu 3 etaje la subsol, parter şi alte 6 etaje. Însă construcţia nu este gata nici astăzi. Dacă în urmă cu 3 ani am reuşit să intrăm în clădirea abandonată şi nepăzită, acum acest lucru este imposibil. Şantierul s-a redeschis, iar muncitorii au revenit la lucru acum două luni, după ce timp de peste 10 ani, lucrările aici au fost blocate.

Când au început problemele

Problemele au început de la terenul în valoare de 1.400.000 de euro pe care a fost ridicat hotelul şi care a făcut obiectul unui dosar DNA, clasat în 2020. Pământul i-a aparținut fostui ministru de Externe din perioada interbelică Take Ionescu. În anul 2001, moştenitorul acestuia a cerut retrocedarea apoi şi-a vândut drepturile lui Cristi Borcea, fostul patron de la Dinamo şi lui Dragoș Dobrescu, unul dintre membrii așa-numitului Grup de la Monaco. Cinci ani mai târziu, 1.500 de metri pătraţi din acest teren, au ajuns de la Borcea la Neculai Onţanu, pe atunci primar al Sectorului 2, ca mită. Din acest teren, nepoata lui Gabriel Oprea, Loredana Radu, a cumpărat 1.000 de metri pătrați cu mult sub preţul pieţei: 50.000 de euro. Fostul primar Neculai Onţanu i-a dat ilegal autorizație de construire. Un an mai târziu, Loredana Radu a vândut terenul cu 400.000 de euro, unchiului ei, Gabriel Oprea. Fostul ministru începe construcţia şi donează terenul fiicei sale, Ana Maria Tudor. Acum, planurile s-au schimbat.

Gabriel Oprea a renunţat la ideea de a mai construi aici un hotel, însă pe acelaşi schelet de clădire va ridica un bloc cu 7 etaje, cu apartamente de lux. Peste câteva luni vor fi puse in vanzare apartamente cu două, trei şi patru camere. "Preţurile vor fi undeva în jur de 10.000 de euro pe metru pătrat pentru această clădire. Avem deja o listă de clienţi interesaţi să cumpere", a declarat Laurenţiu Sorescu, broker imobiliar. Regulamentul urbanistic interzice orice construcţie la mai puţin de 30 de metri de malul unei ape. Blocul fostului ministru se ridică acum lângă lacul Colentina.

"Trebuie să ai o distanţă minimă către apă, care ţine de Apele Romane. Din cate ştiu perimetrul este foarte apropiat de apă si nu stiu in ce context se poate face acea clădire acolo", a declarat Mario Kuibuş, arhitect. Blocul cu apartamente de lux ar trebui să fie gata peste doi ani, pentru a respecta autorizaţia de construire emisă de Primăria Sectorului 2. "Termenul de valabilitate a autorizaţiei este de 24 luni, iar durata de execuţie a lucrărilor este de 24 luni de la 10.02.2025", a fost reacţia Primăriei Sectorului 2 pentru Observator.

Andreea Milea

