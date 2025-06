Peste 400 de voluntari înfuntă canicula din aceste zile ca să schimbe faţa unui sat din judeţul Caraş-Severin. A început Color the Village! În cadrul proiectului, unic în România, sunt reabilitate 30 de case, în 3 zile, păstrând specificul locului. Sunt oameni îndrăgostiți de satul românesc și mândri că permit comunității locale să își păstreze și chiar să își ducă mai departe identitatea locală. Acum, în premieră, până și primăria prinde culoare.

În satul Grădinari din Caraș Severin miroase a vopsea, uleiuri pentru lemn, glet și ciment. E un du-te vino continuu pe străzi, pentru că e treabă serioasă să renovezi 30 de case în 3 zile. Color the Village e genul acela de festival unde nu-ți iei brățară de acces, ci haine de "scandal" . Nu ai o şapcă şmecheră, ci cască de protecţie. Și în loc de scenă cu DJ, ai propria ta schelă. Aici, nu se renovează doar fațade. Se repară încrederea. În cel de lângă tine. Și în comunitate. E un festival al faptelor bune.

Sunt 400 de voluntari din toată România

Sunt 400 de voluntari din toată România. Oameni îndrăgostiţi de satul românesc, care acum lucrează umăr la umăr. Violeta Robu e manager de resurse umane într-o corporație și a venit alături de încă 16 colegi. "Când creezi un impact în comunitate cu asta rămai de fapt în suflet. Cred că o să fie foarte fain când o să trecem prin Grădinari, merg des în direcţia aceea, şi o să oprim să salută. Şi să spui 'eu am făcut aia'", a declarat Violeta Robu, voluntar. Proprietarii sunt impresionaţi de implicarea voluntarilor şi îi servesc cu ce au mai bun prin casă. Alt șantier, altă provocare. Gardul grădiniței se transformă într-o operă de artă.

Și aici voluntarii sunt răsplătiţi pentru efortul depus la 36 de grade Celsius. Satul Grădinari nu a fost ales întâmplător. Casele de aici sunt înşirate pe una dintre cele mai aglomerate şosele din vestul ţării. E poarta de intrare în zona turistică a Cheilor Carașului. "Decizia noastră a fost ca în această poartă de intrare să facem o carte de vizită și să renovăm cu prioritate tot ce ţine de partea central a satului", a declarat Radu Trifan, Asociaţia "Acasă în Banat". Pentru prima dată la Color the Village, în reabilitare a intrat şi Primăria, construită în 1913. Evenimentul, ajuns la ediţia cu numărul 7, are loc, în fiecare an, alternativ în Timiș și Caraș-Severin.

