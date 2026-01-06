Vremea rea continuă să facă probleme în țara noastră. După ninsorile abundente, acum, hidrologii au emis, în mai multe județe, cod galben de inundații.

Hidrologii au emis cod galben de inundaţii pe râurile din nouă judeţe. Vorbim despre judeţele Arad, Timiş, Hunedoara, Caraş-Severin, Dolj, Olt, Mehedinţi, Vâlcea şi Argeş. Atenţionarea a fost trimisă către toate instituţiile care se ocupă de monitorizarea situaţiei. În zonele vizate se pot produce scurgeri importante pe versanţi, se pot produce viituri rapide, dar şi posibile depăşiri ale cotelor râurilor.

Potrivit hidrologilor, fenomenele sunt provocate de topirea zăpezilor, dar şi din pricina precipitaţiilor abundente din ultima perioadă. Populaţia din zonele vizate este rugată să fie prudentă şi să respecte recomandările autorităţilor.

Diana Severin Like Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe. ➜

