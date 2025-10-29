Mii de oameni au protestat în Piaţa Victoriei faţă de măsurile de austeritate şi au cerut demisia Guvernului Bolojan. În tăvălugul scumpirilor, membrii celor patru mari confederaţii sindicale vor creşterea salariului minim pe economie de anul viitor. La presiunea protestarilor, Guvernul a amânat decizia pentru luna viitoare. În schimb, creşte cu 10 lei valoarea tichetelor de masă.

Austeritatea a scos oamenii în stradă. Bugetarii spun că s-a ajuns într-un punct critic, în care salariile mici, pensiile insuficiente și măsurile luate de Guvern îi împing pe oameni în prăpastia sărăciei.

"Au luat bani de la pensionari, elevi, studenți și continuă cu aceste măsuri și anul viitor. Înseamnă că acest Guvern nu știe decât un cuvânt: austeritatea", a explicat un protestatar.

"Acest Guvern nu face decât să condamne majoritatea angajaților la sărăcie fără a aduce austeritate cu adevărat pentru guvernanți, parlamentari, Președinție și partidele politice. Pentru ei sunt bani", a punctat un alt protestatar.

Angajații de la stat cer salarii decente și majorarea venitului minim. Executivul înclină spre înghețarea salariului. Din cauza presiunilor protestatarilor, decizia finală a fost amânată pentru luna viitoare. Măsura a creat tensiuni atât între partidele din coaliție, cât și între sindicate și patronate.

"Din 10 IMM-uri nu-și permit mărirea salariului minim pe economie în 2026. IMM-urile au fost primele afectate de pachetele de măsuri fiscale luate în ultima perioadă", a declarat președintele IMM România, Florin Jianu.

"Avem o directivă europeană care ne spune cum să calculăm salariul minim și este o normalitate să menții ritmul de dezvoltare și nivel de trai", a declarat vicepreședintele BNS, Grigore Mare.

Sindicaliştii ameninţă cu greva generală

Pe sindicaliștii care au ieșit în stradă îi revoltă și concedierile anunțate în sectorul public și amenință cu greva generală. Ultimul protest de amploare al sindicaliștilor a fost în urmă cu 14 ani, împotriva impunerii de către Guvernul Boc a unui nou Cod al Muncii fără o dezbatere amplă.

"Unele categorii cum ar fi sterilizarea, laboratoarele infecțioase, dermatologie, personal TESA au suferit scăderi de sporuri. Peste 15%", a punctat alt protestatar.

Doar 12% dintre români sunt de părere că măsurile de austeritate luate ne salvează din situația economică actuală, arată Studiul Național Antena "Toată România Noastră".

"Această lipsă de încredere se vede în toate direcțiile. Creșterea taxelor, accizelor nu este o reformă, este o încercare de a aduce rapid bani la buget, fiindcă avem un deficit uriaș moștenit", a spus președintele UDMR, Kelemen Hunor.

În schimb, patronatele, sindicatele și Guvernul s-au pus de acord ca valoarea tichetelor de masă să crească de la 40 la 50 lei.

