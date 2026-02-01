Iran acuză o "lovitură de stat" şi ameninţă cu un "război regional"

Liderul suprem al Iranului a comparat duminică protestele la nivel național care au contestat teocrația țării cu "o lovitură de stat". Comentariile liderului suprem, în vârstă de 86 de ani, ayatollahul Ali Khamenei, vin în contextul în care zeci de mii de persoane sunt, se pare, reținute în Iran după proteste.

Iran invocă o "lovitură de stat" şi ameninţă cu un "război regional" - Profimedia

Acest lucru întărește și mai mult poziția guvernului față de demonstrații.

Acuzațiile de sedițiune din Iran pot atrage și pedeapsa cu moartea, ceea ce reînnoiește îngrijorările cu privire la efectuarea de execuții în masă de către Teheran pentru cei arestați, relatează AP.

Execuțiile în masă efectuate de Iran au fost una dintre liniile roșii stabilite de președintele american Donald Trump pentru potențiala utilizare a forței militare împotriva țării.

Articolul continuă după reclamă

Liderul suprem al Iranului a avertizat duminică că orice atac al Statelor Unite va declanșa un "război regional" în Orientul Mijlociu, escaladând și mai mult tensiunile, deoarece președintele Donald Trump a amenințat că va lovi militar Republica Islamică.

Comentariile ayatollahului Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, reprezintă cea mai directă amenințare pe care a făcut-o până acum, având în vedere că portavionul USS Abraham Lincoln și navele de război americane asociate se află în Marea Arabiei, trimise de Trump acolo după reprimarea sângeroasă a protestelor la nivel național de către Teheran.

Nu este clar dacă Trump va folosi forța. El a declarat în repetate rânduri că Iranul dorește să negocieze și a adus în discuție programul nuclear al Teheranului ca o altă problemă pe care dorește să o vadă rezolvată.

Însă Iranul planificase un exercițiu militar cu foc real pentru duminică și luni în strâmtoarea strategică Hormuz, gura îngustă a Golfului Persic prin care trece o cincime din tot petrolul comercializat. Comandamentul Central al armatei americane avertizase împotriva amenințării navelor de război sau a aeronavelor americane în timpul exercițiului sau a perturbării traficului comercial.

Televiziunea de stat iraniană a relatat online comentariile lui Khamenei înainte de a difuza orice înregistrare a remarcilor sale.

"Americanii ar trebui să știe că, dacă încep un război, de data aceasta va fi un război regional", a fost citat de Khamenei.

Khamenei a spus: "Nu suntem instigatorii și nu încercăm să atacăm nicio țară. Dar națiunea iraniană va da o lovitură fermă oricui o atacă sau o hărțuiește."

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰