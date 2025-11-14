Protest la ÎCCJ: Liei Savonea i se cere socoteală pentru credibilitatea actului de justiție

Organizațiile civice "Inițiativa România", "Corupția ucide", "Inițiativa Timișoara", "Rezistența" și "Declic", care au inițiat protestul "Ce face Lia cu Justiția din România?", au precizat că acțiunea lor nu este un atac la adresa sistemului judiciar sau a întregului corp al magistraților, conform Agerpres.

"Protestul vizează strict conduita şi acţiunile Liei Savonea, actuala preşedintă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi modul în care aceasta şi Elena Costache, şefa CSM, revendică rolul de substituire a întregii puteri judecătoreşti", se arată într-un comunicat al celor cinci organizaţii.

Potrivit semnatarilor, şefele ÎCCJ şi CSM nu vorbesc în numele corpului profesional, ci în numele unui grup "restrâns" aflat în vârful celor două instituţii.

"Critica instituţiilor publice şi a persoanelor cu funcţii de autoritate este legitimă într-o democraţie şi nu poate fi echivalată cu subminarea justiţiei. Independenţa judecătorilor nu exclude responsabilitatea publică a celor aflaţi în funcţii de conducere şi nici dreptul societăţii de a reacţiona atunci când deciziile sau comportamentele acestora afectează încrederea în sistemul judiciar", se explică în comunicat.

Cele cinci organizaţii au subliniat că demersul lor este "paşnic", "transparent" şi "democratic".

"(Protestul) exprimă preocuparea profundă a cetăţenilor faţă de credibilitatea actului de justiţie şi solicită redarea integrităţii, transparenţei şi încrederii publice în instituţiile judiciare", se menţionează în comunicat.

Judecătorul Alin Ene, membru al CSM, a lansat vineri un atac dur la adresa organizaţiilor civice care au anunţat un protest împotriva şefei Instanţei supreme, Lia Savonea, întrebându-i dacă s-au inspirat în scrierea revendicărilor de la dictatorii Hitler, Stalin, Mao Zedong sau Hugo Chavez.

Într-un mesaj postat vineri pe Facebook, Alin Ene a catalogat protestul organizat de organizaţiile civice Declic, Rezistenţa, Corupţia ucide, Iniţiativa România şi Iniţiativa Timişoara ca fiind "fumigena perfectă: scandal cu judecători, ca să nu vezi haosul puterii politice".

