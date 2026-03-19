Angajații de la Șantierul Naval Damen Mangalia protestează pentru că nu și-au primit salariile de trei luni. Situația vine pe fondul problemelor financiare ale companiei.

Proteste la Șantierul Naval Damen Mangalia. Angajaţii spună că nu şi-au primit salariile de 3 luni

Angajații Șantierului Naval Damen Mangalia au declanșat, joi dimineață, un protest spontan în incinta unității. Nemulțumirea principală vizează neplata salariilor, fiind o situație care se repetă deja de trei luni, anunță aceștia, potrivit Mediafax.

Oamenii cer clarificări și rezolvarea problemelor, în contextul în care întârzierile salariale le afectează în mod direct traiul de viață.

"Angajații Șantierului Naval DAMEN Mangalia vor continua acțiunile de protest și în perioada următoare. Concret, oamenii au decis să se prezinte zilnic în fața pavilionului administrativ pentru a-și exprima nemulțumirile legate de neplata salariilor. Această decizie reflectă nivelul ridicat de tensiune și lipsa unor soluții concrete până în acest moment. Angajații sunt hotărâți să își apere drepturile până la remedierea situației. Reiterăm solicitarea către instituțiile responsabile de a interveni urgent pentru deblocarea situației și plata salariilor restante", a transmis Blocul Național Sindical.

Articolul continuă după reclamă

Compania a intrat în insolvență în anul 2024, iar la începutul acestei luni administratorul judiciar, Casa de Insolvență Transilvania (CITR), a anunțat că societatea caută un investitor strategic.

În același timp, un plan de reorganizare a fost depus la judecătorul-sindic, în încercarea de a restabiliza activitatea.

Unitatea de la Mangalia este foarte importantă pentru industria navală din România. Statul român deține o parte din acțiuni, iar șantierul a trecut, de-a lungul timpului, prin mai mulți proprietari, de la compania sud-coreeană Daewoo la grupul olandez Damen.

Cu o suprafață de peste un milion de metri pătrați, acesta este cel mai mare șantier naval din țară și unul dintre cele mai mari din Europa.

Nicu Tatu Like

Întrebarea zilei V-aţi face asigurare pentru pierderea locului de muncă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰