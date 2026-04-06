Planul de reorganizare a Şantierului Naval Mangalia a fost respins. Firma intră în procedură de faliment

Planul de reorganizare al Șantierului Naval din Mangalia a fost respins de adunarea creditorilor, ceea ce duce compania în etapa de faliment, a anunțat CITR, administratorul judiciar al Șantierului Naval din Mangalia.

Planul de reorganizare a Şantierului Naval Mangalia a fost respins. Intră în procedură de faliment

Potrivit companiei, decizia marchează trecerea șantierului într-o nouă etapă, în care activitatea curentă va fi oprită treptat, iar procedurile de lichidare vor fi inițiate în conformitate cu legislația în vigoare. Planul de reorganizare supus votului avea ca scop atragerea unui investitor strategic care să preia activitatea și să asigure resursele necesare relansării șantierului.

Respingerea planului obligă administratorul judiciar să sesizeze instanța de judecată, care va decide deschiderea oficială a procedurii de faliment și pașii următori în acest proces.

"Respingerea planului de reorganizare înseamnă că societatea va intra într-un proces de faliment și lichidare, însă subliniem că toate drepturile salariale vor fi respectate și plătite potrivit prevederilor legale în vigoare", a declarat Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR și administrator judiciar al Șantierului Naval din Mangalia.

Articolul continuă după reclamă

În paralel, Blocul Național Sindical (BNS) a anunțat că planul de reorganizare nu a fost aprobat de Damen Shipyards, precizând că acest lucru confirmă eșecul procedurii de reorganizare și deschiderea iminentă a falimentului. Sindicaliștii atrag atenția că situația are consecințe grave pentru angajați, mulți dintre aceștia neprimindu-și salariile de peste trei luni și riscând să își piardă locurile de muncă.

Falimentul presupune, potrivit BNS, inventarierea și valorificarea activelor companiei pentru acoperirea datoriilor către creditori, într-un proces care urmează să fie gestionat în etapele stabilite de instanță.

CITR a precizat că va continua să informeze părțile implicate pe parcursul procedurii, urmărind desfășurarea acesteia într-un mod transparent și ordonat, cu respectarea drepturilor creditorilor și ale angajaților.

Comunicatul oficial

"Șantierul Naval din Mangalia: votul asupra planului de reorganizare a fost respins, compania intră în procedură de faliment

CITR, administratorul judiciar al Șantierului Naval din Mangalia și lider al pieței de restructurare și insolvență din România, informează că adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare propus pentru companie. Decizia marchează trecerea șantierului în etapa de faliment, etapă în care activitatea curentă va fi oprită treptat și vor fi inițiate procedurile de lichidare, în conformitate cu legislația aplicabilă. Planul de reorganizare supus la vot a avut ca obiectiv identificarea unui investitor strategic care să preia activitatea șantierului și să asigure resursele financiare necesare

relansării acestuia. Respingerea planului de către creditori determină obligația administratorului judiciar de a sesiza instanța de judecată, care va decide deschiderea procedurii de faliment și pașii următori în derularea acesteia.

„Respingerea planului de reorganizare înseamnă că societatea va intra într-un proces de faliment și lichidare, însă subliniem că toate drepturile salariale vor fi respectate și plătite potrivit prevederilor legale în vigoare”, declară PaulDieter Cîrlănaru, CEO CITR și administrator judiciar al Șantierului Naval din Mangalia.

Pe parcursul procedurii, CITR va continua să informeze părțile interesate cu privire la etapele majore ale procesului și la calendarul măsurilor care vor fi implementate. Scopul este ca procedura să se desfășoare într-un mod ordonat și transparent, cu respectarea drepturilor tuturor creditorilor și a angajaților.

***

Despre CITR

CITR este liderul pieței de restructurare și insolvență din România încă din 2008. Cu o experiență de peste 25 de ani pe piața insolvenței și peste 1.200 de proiecte gestionate de-a lungul timpului, CITR distribuie anual peste 100 de milioane de euro creditorilor, în misiunea sa de a salva valoarea din companiile românești de impact."

Denisa Vladislav Like

Întrebarea zilei Aţi găsit motorină premium mai ieftină decât cea standard? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰