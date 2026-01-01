Quadrantidele 2026 deschid calendarul astronomic al noului an cu una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteori.

- Quadrantidele 2026. Prima ploaie de stele a anului atinge punctul maxim pe 2–3 ianuarie - Profimedia / imagine ilustrativă

În condiții favorabile de cer senin, Quadrantidele pot rivaliza chiar și cu Perseidele.

Quadrantidele ating punctul maxim pe 2–3 ianuarie 2026

Ploaia de meteori Quadrantide este activă, în general, la finalul lunii decembrie și începutul lunii ianuarie, însă în 2026 punctul maxim este estimat în noaptea de 2 spre 3 ianuarie. Atunci, observatorii pot vedea zeci de meteori pe oră, mai ales înainte de răsăritul Soarelui.

Articolul continuă după reclamă

Spre deosebire de alte ploi de stele, Quadrantidele au un vârf de activitate foarte scurt, de doar câteva ore. De aceea, sincronizarea este esențială pentru cei care vor să surprindă cât mai multe "stele căzătoare". Pentru observare, fără a fi necesar un telescop sau binoclu, este recomandat un loc întunecat, departe de luminile orașelor.

Cum se formează Quadrantidele

Quadrantidele apar atunci când Pământul traversează un nor dens de particule cosmice lăsate în urmă de asteroidul 2003 EH1, considerat sursa acestei ploi de meteori. Când fragmentele de praf și rocă intră în atmosfera terestră cu viteză mare, ele se aprind și creează dâre luminoase vizibile pe cer.

Numele ploii de stele provine de la constelația dispărută Quadrans Muralis, situată în apropierea constelațiilor Boötes și Ursa Major. Deși constelația nu mai este recunoscută oficial, denumirea a fost păstrată în astronomie pentru acest fenomen spectaculos.

Ce ploi de stele urmează în 2025

Pentru pasionații de astronomie, anul 2025 aduce mai multe ploi de meteori importante, pe lângă Quadrantide:

Liridele – active în luna aprilie, cunoscute pentru meteori rapizi și strălucitori

Eta Aquaridele – vizibile în mai, asociate cu celebra cometă Halley

Perseidele – una dintre cele mai populare ploi de stele, cu maxim în august

Orionidele – active în octombrie, tot din resturile cometei Halley

Geminidele – spectaculoasele ploi de meteori din decembrie, cu activitate intensă

Aceste fenomene astronomice oferă numeroase ocazii de observație pe parcursul anului, însă Quadrantidele 2026 rămân un reper important, fiind prima și una dintre cele mai intense ploi de stele ale anului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Când mergeţi în străinătate plătiţi în moneda locală sau cu cardul? Moneda locală Card

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰