Quadrantidele 2026. Prima ploaie de stele a anului atinge punctul maxim pe 2–3 ianuarie
Quadrantidele 2026 deschid calendarul astronomic al noului an cu una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteori.
În condiții favorabile de cer senin, Quadrantidele pot rivaliza chiar și cu Perseidele.
Quadrantidele ating punctul maxim pe 2–3 ianuarie 2026
Ploaia de meteori Quadrantide este activă, în general, la finalul lunii decembrie și începutul lunii ianuarie, însă în 2026 punctul maxim este estimat în noaptea de 2 spre 3 ianuarie. Atunci, observatorii pot vedea zeci de meteori pe oră, mai ales înainte de răsăritul Soarelui.
Spre deosebire de alte ploi de stele, Quadrantidele au un vârf de activitate foarte scurt, de doar câteva ore. De aceea, sincronizarea este esențială pentru cei care vor să surprindă cât mai multe "stele căzătoare". Pentru observare, fără a fi necesar un telescop sau binoclu, este recomandat un loc întunecat, departe de luminile orașelor.
Cum se formează Quadrantidele
Quadrantidele apar atunci când Pământul traversează un nor dens de particule cosmice lăsate în urmă de asteroidul 2003 EH1, considerat sursa acestei ploi de meteori. Când fragmentele de praf și rocă intră în atmosfera terestră cu viteză mare, ele se aprind și creează dâre luminoase vizibile pe cer.
Numele ploii de stele provine de la constelația dispărută Quadrans Muralis, situată în apropierea constelațiilor Boötes și Ursa Major. Deși constelația nu mai este recunoscută oficial, denumirea a fost păstrată în astronomie pentru acest fenomen spectaculos.
Ce ploi de stele urmează în 2025
Pentru pasionații de astronomie, anul 2025 aduce mai multe ploi de meteori importante, pe lângă Quadrantide:
- Liridele – active în luna aprilie, cunoscute pentru meteori rapizi și strălucitori
- Eta Aquaridele – vizibile în mai, asociate cu celebra cometă Halley
- Perseidele – una dintre cele mai populare ploi de stele, cu maxim în august
- Orionidele – active în octombrie, tot din resturile cometei Halley
- Geminidele – spectaculoasele ploi de meteori din decembrie, cu activitate intensă
Aceste fenomene astronomice oferă numeroase ocazii de observație pe parcursul anului, însă Quadrantidele 2026 rămân un reper important, fiind prima și una dintre cele mai intense ploi de stele ale anului.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰