Radu Miruță: "Avem nevoie de mai multe sisteme de apărare antiaeriană de la sol"

O dronă s-a prăbuşit, vineri, în jurul orei 02:00 dimineaţă, pe un bloc de locuinţe din municipiul Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi de izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Autorităţile au emis mesaj RO-ALERT pentru populaţie. La faţa locului au fost mobilizate numeroase echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, SMURD, Serviciului Judeţean de Ambulanţă şi Poliţiei. Două persoane au primit îngrijiri medicale la faţa locului.

Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, a anunțat, pe Facebook, că a avut o discuție telefonică cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, vineri dimineață, pe această temă.

"Războiul de la granițele României este o realitate. La fel de reală este și responsabilitatea noastră de a lua decizii raționale, bazate pe fapte, nu pe emoție sau pe speculații. În urma incidentului din noaptea trecută, am informat imediat Președintele României și aliații noștri din NATO. Am avut o conversație telefonică în această dimineață cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, căruia i-am argumentat încă o dată cât de important este ca ceea ce noi am solicitat oficial la nivel aliat să fie implementat în zona Dobrogei, până când capabilitățile anti dronă de curând comandate de Ministerul Apărării vor fi livrate", a explicat Radu Miruță.

Ministrul interimar a explicat și de ce drona nu a putut fi doborâtă.

"Da, era o dronă Geran 2. Da, a fost descoperită și urmărită pe radarul nou instalat în zona Galați, după incidentul de acum două săptămâni. Da, avioanele de vânătoare au avut autorizație de tragere. Da, în cele 4 minute cât s-a aflat în spațiul aerian românesc nu s-a putut trage fără ca proiectilul să facă pagube mai mari în municipiul Galați ori astfel încât proiectilul să nu ajungă în afara României și să fie considerată o imixtiune în războiul din Ucraina, iar România sa fie considerată parte în conflict", a completat Radu Miruță.

În plus, Radu Miruță a arătat că România are nevoie de mai multe sisteme de apărare antiaeriană.

"Da, avem nevoie de mai multe sisteme de apărare antiaeriană de la sol, pe care nu le avem pentru că, de la începutul războiului din Ucraina, cine a avut decizia asta nu a luat-o. De 5 luni, de când sunt ministru, înzestrarea Armatei este prioritatea mea numărul 1 și față de situația anilor trecuți, am continuat preocuparea USR de a achiziționa pentru Armata exact echipamentele de care e nevoie, iar acum avem pentru prima oară în SAFE 8 sisteme de apărare antidronă", susține oficialul.

