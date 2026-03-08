Pentru doamnele și domnișoarele care au vrut să simtă adrenalină de ziua lor, la Brașov a fost organizat un raliu special de 8 Martie. A fost vorba despre un traseu tehnic complex care a scos în evidență precizia și controlul participantelor care s-au încumetat să se urce la volan.

Au fost nu mai puțin de 21 de concurente. Au fost șase clase delimitate în acest concurs în funcție de cilindreea mașinii.

Au existat clase speciale pentru autoturismele hibride și cele electrice, dar și pentru autoturismele cu modificări specifice concursurilor auto.

Traseul, lung de aproximativ 1 km, a fost plin de viraje, de schimbări de direcție, de schimbări ale centrului de greutate, astfel că a fost pusă la încercare îndemânarea șoferițelor.

