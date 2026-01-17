Antena Meniu Search
Dacia câştigă în premieră Raliul Dakar, la doar a doua participare

Pilotul Dacia, Nasser Al Attiyah (Qatar), a câştigat, sâmbătă, al şaselea său Raliu Dakar, la finalul celei de-a 13-a şi ultimei etape a acestei curse legendare, care se desfăşoară din 2020 în Arabia Saudită.

de Redactia Observator

la 17.01.2026 , 14:46
Al Attiyah, care s-a impus după 2011, 2015, 2019, 2022 şi 2023, oferă constructorului Dacia primul său triumf în cursă, la doar a doua participare.

Sebastien Loeb (Dacia Sandriders) a încheiat pe locul 4

Copilotul său, belgianul Fabian Lurquin, care a concurat anterior alături de francezul Sébastien Loeb, obţine prima sa victorie la Dakar.

Locul doi a fost ocupat de spaniolul Nani Roma (Ford), iar pe 3 s-a clasat suedezul Mattias Ekström (Ford). Sebastien Loeb (Dacia Sandriders) a încheiat pe locul 4. 

