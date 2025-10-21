După aproape două decenii petrecute printre acte, cifre şi bilanţuri, o femeie din Gorj a decis să îşi urmeze visul şi să înceapă o nouă viaţă, printre flori. Ramona a renunţat la jobul de contabil, iar acum îşi petrece toată ziua în sera plină ochi de flori, pe care o îngrijeşte cu drag şi grijă.

"Sunt doi butaşi şi de fiecare dată ele trebuie tunse pentru a le da forma asta globulară aproape perfectă", arată Ramona.

În apropiere de Târgu Jiu, zeci de soiuri de plante, de la crizanteme elegante, la trandafiri, leandri, palmieri şi chiar măslini, cresc sub îngrijirea atentă a Ramonei.

"Aveam nevoie de o conectare cu natura, chiar aveam nevoie să mă revitalizez şi la un moment dat am zis hai să încerc să văd. Mi s-a oferit oportunitatea de a veni încoace şi am profitat din plin de ea. Fiecare floare e o parte din mine şi din familia mea", spune Ramona Ilie, proprietară seră.

În doi ani, sera s-a transformat şi într-un loc drag comunităţii. Localnicii vin atât ca să cumpere, cât şi ca să se relaxeze şi să se bucure de linişte printre rândurile de flori.

"Mi-a plăcut cel mai mult. E o floare bogată, o floare superbă şi de câte ori vin la sera doamnei, mă bucură", spune o femeie. "Am grădina plină de tufănicile astea, sunt florile mele preferate şi asta lipsea din colecţie", zice o alta.

"Un loc în care îţi doreşti să stai cât mai mult şi n-ai vrea să mai pleci de pe lângă ele. E superb", spune o femeie.

Ramona a amenajat şi un colţişor special în seră, unde, în curând, va organiza ateliere de grădinărit pentru copii. Cei mici vor învăţa cum să planteze flori, să aibă grijă de ele şi poate chiar să-şi descopere o nouă pasiune.

