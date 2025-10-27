În urmă cu o mai puţin de o săptămână, un bărbat a fost imobilizat în apropierea Ambasadei Rusiei de la Bucureşti, fiind acuzat că a încercat să intre cu maşina în gardul instituţiei. Astăzi, Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 a anunţat că a dispus clasarea dosarului.

Răsturnare de situaţie în cazul şoferului acuzat că a vrut să intre cu maşina în gardul Ambasadei Rusiei

Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 a anunţat luni, 27 octombrie, clasarea dosarului în cazul şoferului despre care Jandarmeria Bucureşti spunea în data de 23 octombrie că a încercat să intre cu maşina în gardul Ambasadei Rusiei de la Bucureşti. La momentul respectiv, Jandarmeria a notat că bărbatul avea permisul de conducere suspendat, dar şi că - mai grav - se afla sub influenţa unor substanţe interzise.

Bărbatul acuzat că a vrut să intre în gardul Ambasadei Rusiei NU era drogat

Astăzi, la câteva zile de la incident, autorităţile au anunţat clasarea dosarului. Parchetul a contrazis spusele Jandarmeriei Bucureşti şi a notat că şoferul nu se afla sub influenţa substanţelor, lucru arătat de rezultatele toxicologice.

"În esență, din probatoriul administrat a rezultat că în ceea ce privește infracțiunea de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, suspectul nu avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule, ci acestuia i se eliberase anterior o dovadă cu drept de circulație, iar referitor la infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența altor substanțe, potrivit buletinului de analiză toxicologică, nu au fost identificate în organismul șoferului substanțe psihoactive", a transmis, luni, printr-un comuicat de presă, Parchetul Judecătoriei Sectorului 1.

Cine este stomatologul acuzat iniţial că a vrut să intre cu maşina în gardul Ambasadei

Sursele Observator au notat la momentul respectiv că bărbatul este un medic stomatolog în vârstă de 53 de ani din Piteşti, dar care profesează şi în Capitală.

Nicio plângere împotriva lui

De asemenea, purtătorul de cuvânt al Parchetului Judecătoriei Sectorului 1 a explicat că nu au fost cercetate alte fapte, precum distrugere sau tentativă de violare de sediu profesional pentru că nimeni nu a formulat vreo plângere în acest sens.

"Nu s-a întâmplat așa ceva. Bărbatul se plimba cu mașina, mergea foarte încet, dar nu a încercat nimeni să intre în sediul Ambasadei Rusiei", a spus Călin Bogdan, purtătorul de cuvânt al Parchetului Judecătoriei Sector 1, potrivit Hotnews.

Ce spunea Jandarmeria pe 23 octombrie

"În data de 23.10.2025, în jurul orei 03:15, un bărbat a încercat să lovească cu mașina poarta de acces auto a unui obiectiv diplomatic din sectorul 1 al Capitalei. Jandarmul, aflat în postul de pază, l-a somat, reușind să-l oprească. În continuare, a solicitat sprijin, iar în scurt timp, la fața locului, au ajuns două echipaje de jandarmerie și unul de intervenție antiteroristă din cadrul SRI.

La vederea acestora, persoana a încercat să fugă cu autovehiculul din zona obiectivului, însă a fost blocată de echipajele venite în sprijin. La somațiile acestora, bărbatul a coborât din autovehicul și a fost imobilizat.

În scurt timp, la fața locului a ajuns și un echipaj de la poliția rutieră, care, în urma verificărilor efectuate, a constatat că persoana în cauză are permisul suspendat, rezultând de asemenea ca fiind pozitivă la două substanțe, respectiv benzodiazepină și amfetamină .

Bărbatul, cetățean român, în vârstă de 53 de ani, a fost condus la INML pentru recoltarea de probe biologice și, ulterior, la sediul Brigăzii Rutiere, pentru verificări suplimentare și dispunerea măsurilor legale", a transmis atunci Jandarmeria București.

Cum a reacţionat Ambasada Rusiei

Și Ambasada Rusiei a transmis un comunicat pe 23 octombrie.

"În noaptea de miercuri spre joi, de 23 octombrie, la ora 3:15, un cetățean român în vârstă de 53 de ani a sosit cu un autoturism la poarta principală a Ambasadei. Unul dintre jandarmii aflați în postul de pază a încercat să discute cu acesta, însă cetățeanul s-a comportat inadecvat, a început să strige și a încercat să fugă cu autovehiculul, fiind însă reținut de echipaje de jandarmerie și unul de intervenție antiteroristă din cadrul SRI aflate în apropierea Ambasadei. Investigația ulterioară a arătat că, în momentul reținerii, cetățeanul se afla sub influența substanțelor psihoactive și nu deținea un permis de conducere valabil. Niciun angajat al Ambasadei nu a fost rănit, iar clădirii misiunii diplomatice ruse nu i-au fost aduse daune materiale".

