Într-o mişcare diplomatică fără precedent, ambasadorul rus din România a fost convocat la sediul ministerului de Externe, unde i s-au arătat fragmente din drona care s-a prăbuşit pe teritoriul României, la începutul săptămânii. Ministerul Apărării a detaşat în judeţul Tulcea, la graniţa cu Ucraina, mai multe sisteme Gepard, capabile să distrugă dronele care ameninţă zonele locuite. În plus, armata testează şi un sistem nou de doborâre a aparatelor fără pilot ruseşti, implementat alături de SUA şi Polonia.

Convocat la sediul Ministerului de Externe, ambasadorului rus în România, Vladimir Lipaev, i s-au arătat fragmente din drona căzută în localitatea Grindu din judeţul Tulcea. Oficialii români i-au transmis că acest lucru reprezintă o violare a suveranităţii României.

"Ambasadorului Federației Ruse i-a fost comunicat protestul ferm față de acest act inacceptabil și iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranității României" a scris Oana Ţoiu pe reţelele de socializare.

Ambasada Rusiei numeşte acuzaţiile "absurde și nefondate"

Articolul continuă după reclamă

Ambasada Rusiei a reacţionat, spunând că demersul autorităţilor de la Bucureşti a fost o acțiune teatralizată și că acuzațiile de încălcare a spațiului aerian sunt "absurde și nefondate". România a detaşat mai multe sisteme Gepard la graniţa cu Ucraina, capabile să distrugă dronele Shahed care intră în spaţiul nostru aerian.

"Ne concentrăm pe protecţia zonelor populate. Este şi motivul pentru care drona respectivă nu a intrat în raza de acţiune a sistemului de combatere" a declarat șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiţă Vlad.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Sistemul poate lansa peste o mie de proiectile pe minut, însă are o rază relativ scurtă de acţiune, de câţiva kilometri.

România şi Polonia testează un sistem nou antidronă

În faţa ameninţărilor Rusiei, România şi Polonia testează în aceste zile un sistem nou antidronă, denumit MEROPS, realizat de o companie americană.

"Echipamentul este în România şi acum se fac teste de integrare cu celelalte sisteme de comandă şi control NATO. Una e sa-l foloseşti în Ucraina, una e să-l foloseşti în cadrul NATO. Sistemul este aici. Il vom avea în curând în planurile operaţionale, ale noastre. În planurile de apărare anti-aeriană" a declarat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

De la începutul războiului din Ucraina, 61 de atacuri ruseşti desfăşurate la graniţa cu România au declanşat sistemele noastre de apărare. în 41 de situaţii, fragmente de drone au căzut în ţara noastră, cele mai multe în judeţul Tulcea.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

Întrebarea zilei V-ați gândit să cumpărați mai puține cadouri anul acesta din cauza scumpirilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰