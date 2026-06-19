La cinci ani de la dubla crimă din Onești, când un bărbat a ucis cu sânge rece doi muncitori , pe care i-a sechestrat într-un apartament, judecătorii au decis cine le va despăgubi pe familiile celor două victime. Firma la care lucrau trebuie să plătească aproape 184.000 de euro, daune morale. Vorbim despre o răsturnare a sentinţei anterioare.

Vorbim, într-adevăr, despre cineva care va trebui, în final, să plătească pentru tragedia de atunci.

Inițial, după condamnarea lui Gheorghe Moroșanu la 30 de ani de închisoare pentru omor și a soției sale la 12 ani de închisoare pentru complicitate, s-au stabilit și despăgubiri, atât daune morale, cât și materiale, în valoare de două milioane de euro, sumă care ar fi trebuit să fie plătită chiar de cei doi condamnați.

Însă, cum aceștia nu aveau bunuri pe numele lor și nu exista posibilitatea recuperării unei asemenea sume, familiile celor două victime s-au adresat din nou instanței.

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De această dată, au cerut despăgubiri firmei care i-a trimis pe oameni în apartamentul respectiv. În mod evident, cei doi nu aveau în atribuții astfel de sarcini și nu ar fi trebuit să se afle în acel apartament pentru a efectua lucrările respective.

Prin urmare, acum firma este obligată la plată. Sentința nu este însă definitivă. Este vorba despre aproximativ 184.000 de euro pe care familia victimelor ar urma să îi primească de la această firmă, dacă decizia va rămâne definitivă. Rămâne de văzut, însă, dacă aceasta va fi contestată prin apel.