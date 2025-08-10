Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Răzbunare mascată în accident la Timişoara. Una dintre maşini, la un pas să cadă în Bega. Momentul, filmat

Accident grav, aseară, pe un pod din centrul Timişoarei, unde un şofer în vârstă de 22 de ani a intrat în plin într-o maşină condusă de un bărbat de 35 de ani. În urma impactului, una dintre maşini a rupt balustrada podului şi a fost la un pas să pice în râul Bega. 

de Redactia Observator

la 10.08.2025 , 09:25

Unul dintre şoferi şi un pieton au fost răniţi. Mai mult, în una dintre maşini au fost găsite mai multe obiecte contondente, iar poliţiştii iau în calcul varianta ca accidentul să fi fost provocat intenţionat de unul dintre şoferi. Aceştia au deschis acum un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

"Astăzi (ieri n.r.), 09 august, un tânăr de 22 de ani a condus un autoturism dinspre Bulevardul Mihai Viteazul înspre strada 20 Decembrie 1989, iar pe podul Mihai Viteazul ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani. În urma impactului au rezultat 2 victime, respectiv conducătorul auto de 22 de ani și un pieton în vârstă de 49 de ani. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ", a transmis IPJ Timiş.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea întregii situații de fapt în care s-a produs accidentul.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident timisoara
Înapoi la Homepage
“Mă cunoaște lumea, mă iubește!” Ce prețuri are Rică Răducanu la restaurantul din Neptun: “Am față comercială”
&#8220;Mă cunoaște lumea, mă iubește!&#8221; Ce prețuri are Rică Răducanu la restaurantul din Neptun: &#8220;Am față comercială&#8221;
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Cine sunt cele trei victime identificate la aproape 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie. S-au folosit analize avansate ale ADN-ului
Cine sunt cele trei victime identificate la aproape 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie. S-au folosit analize avansate ale ADN-ului
Comentarii


Întrebarea zilei
Ești de acord cu interdicția de a cumpăra/vinde mașini dacă ai restanțe la impozite sau amenzi?
Observator » Evenimente » Răzbunare mascată în accident la Timişoara. Una dintre maşini, la un pas să cadă în Bega. Momentul, filmat