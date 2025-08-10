Accident grav, aseară, pe un pod din centrul Timişoarei, unde un şofer în vârstă de 22 de ani a intrat în plin într-o maşină condusă de un bărbat de 35 de ani. În urma impactului, una dintre maşini a rupt balustrada podului şi a fost la un pas să pice în râul Bega.

Unul dintre şoferi şi un pieton au fost răniţi. Mai mult, în una dintre maşini au fost găsite mai multe obiecte contondente, iar poliţiştii iau în calcul varianta ca accidentul să fi fost provocat intenţionat de unul dintre şoferi. Aceştia au deschis acum un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

"Astăzi (ieri n.r.), 09 august, un tânăr de 22 de ani a condus un autoturism dinspre Bulevardul Mihai Viteazul înspre strada 20 Decembrie 1989, iar pe podul Mihai Viteazul ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani. În urma impactului au rezultat 2 victime, respectiv conducătorul auto de 22 de ani și un pieton în vârstă de 49 de ani. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ", a transmis IPJ Timiş.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea întregii situații de fapt în care s-a produs accidentul.

