Razie de amploare în weekend. Poliţiştii din Ilfov au dat amenzi de peste 50.000 de lei

Weekendul a început cu o razie de amploare a poliţiştilor din Ilfov. Mai mulţi şoferi au fost traşi pe dreapta şi verificaţi de autorităţi. Inclusiv câini dresaţi au participat la acţiunea poliţiştilor, pentru a detecta drogurile. De la verificări nu au lipsit nici cei de la Serviciul de Acţiuni Speciale.

de Redactia Observator

la 28.09.2025 , 08:10

Înarmaţi cu radare şi teste pentru alcool şi droguri, agenţii de circulaţie au oprit zeci de şoferi, care au trecut prin mai multe verificări. Unul dintre ei a fost gimnastul Marian Drăgulescu.

Poliţiştii au dat şi de vitezomani, pe care i-au sancţionat. Un şofer care conducea cu 80km/h în localite a fost amendat cu 405 lei în termen de 15 zile şi trei puncte de penalizare la permis.

Alţii au fost puşi în faţa etilotestelor sau a aparatelor drugtest. Acţiunea autorităţilor urmăreşte creşterea gradului de siguranţă rutieră pe şosele.

Pentru a verifica autoturismele soferilor, polițiștii au folosit si câini antrenați pentru depistarea substantelor interzise.

În cadrul verificărilor, polițiștii au legitimat 432 de persoane și au verificat 321 de maşini. S-au dat 138 de amenzi în total, dintre care 133 pentru încălcări ale regulilor de circulație, în valoare totală de peste 53.000 de lei. Au fost reținute 3 permise de conducere și retrase 8 certificate de înmatriculare.

Aproape 600 de şoferi din toată ţara au rămas fără permise de conducere de vineri şi până acum.

Redactia Observator
