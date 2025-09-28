Weekendul a început cu o razie de amploare a poliţiştilor din Ilfov. Mai mulţi şoferi au fost traşi pe dreapta şi verificaţi de autorităţi. Inclusiv câini dresaţi au participat la acţiunea poliţiştilor, pentru a detecta drogurile. De la verificări nu au lipsit nici cei de la Serviciul de Acţiuni Speciale.

Înarmaţi cu radare şi teste pentru alcool şi droguri, agenţii de circulaţie au oprit zeci de şoferi, care au trecut prin mai multe verificări. Unul dintre ei a fost gimnastul Marian Drăgulescu.

Poliţiştii au dat şi de vitezomani, pe care i-au sancţionat. Un şofer care conducea cu 80km/h în localite a fost amendat cu 405 lei în termen de 15 zile şi trei puncte de penalizare la permis.

Alţii au fost puşi în faţa etilotestelor sau a aparatelor drugtest. Acţiunea autorităţilor urmăreşte creşterea gradului de siguranţă rutieră pe şosele.

Pentru a verifica autoturismele soferilor, polițiștii au folosit si câini antrenați pentru depistarea substantelor interzise.

În cadrul verificărilor, polițiștii au legitimat 432 de persoane și au verificat 321 de maşini. S-au dat 138 de amenzi în total, dintre care 133 pentru încălcări ale regulilor de circulație, în valoare totală de peste 53.000 de lei. Au fost reținute 3 permise de conducere și retrase 8 certificate de înmatriculare.

Aproape 600 de şoferi din toată ţara au rămas fără permise de conducere de vineri şi până acum.

