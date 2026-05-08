Castelul Bran, preluat de americanul care se ocupă de moştenirea lui Elvis Presley

Castelul Bran are un nou acționar majoritar. Este vorba de omul de afaceri american Joel Weinshanker, cel care administrează moștenirea lui Elvis Presley. Tranzacția a fost realizată prin preluarea participației deținute de moștenitorii Principesei Ileana în Compania de Administrare a Domeniului Bran, anunţă Profit.ro .

Joel Weinshanker conduce grupul Ad Populum, un conglomerat american activ în industria divertismentului, specializat în produse de colecție, jocuri, costume tematice și branduri de lifestyle.

Preluarea participației majoritare din Compania de Administrare a Domeniului Bran (CADB) de către o entitate din grupul Ad Populum a avut loc la câteva luni după încheierea unui litigiu arbitral desfășurat în SUA. În urma deciziei, compania românească a ajuns integral în proprietatea moștenitorilor Principesei Ileana a României.

Cine deţinea acţionariatul Domeniului Bran

Înainte de tranzacție, structura acționariatului CADB era împărțită între mai mulți membri ai familiei Habsburg și compania Bran Capital Beteiligungs. După finalizarea tranzacției, firma VT Bran, înființată de o companie americană din grupul Ad Populum, a preluat 80% din părțile sociale ale CADB. Restul participațiilor au rămas în posesia unor membri ai familiei Habsburg, în timp ce Bran Capital Beteiligungs a ieșit complet din acționariat.

În urma schimbării acționariatului, conducerea companiei a fost preluată de Steven Bieg, directorul financiar al Ad Populum. Totodată, a fost semnat un contract de superficie cu moștenitorii Castelul Bran, în calitate de coproprietari ai domeniului.

La scurt timp după achiziție, grupul Ad Populum a început recrutări în România pentru administrarea operațiunilor zilnice ale castelului, de la vânzarea biletelor și coordonarea personalului până la organizarea de evenimente, mentenanță și activități administrative.

Joel Weinshanker este cunoscut mai ales pentru administrarea Graceland, fosta reședință a lui Elvis Presley. Prin intermediul Ad Populum, el controlează un portofoliu extins de branduri din zona culturii pop și a divertismentului, printre care NECA, Kidrobot, WizKids, Rubies, Smiffys și Chia Pet.

