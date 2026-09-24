Muzica nu înlocuiește actul medical, ci îl însoțește într-un alt registru al îngrijirii. Este premisa de la care a pornit Corul Madrigal atunci când a inițiat un proiect care își propune să aducă muzica corală mai aproape de mediul medical. Inițiativa a reunit, aseară, peste 1.000 de persoane în curtea unui spital din București. Pacienți, cadre medicale, aparținători și oameni din afara comunității medicale s-au întâlnit pentru a asculta muzică și pentru a descoperi o altă formă de sprijin, construită în jurul emoției.

Pare un eveniment desprins de pe marile scene de operă, dar nu e nici pe departe. Concertul corului Madrigal a avut loc aseară, în curtea Spitalului Colţea din Capitală. Şi nu a fost un spectacol obişnuit, ci o mână de ajutor. Pentru pacienți, aparținători și personalul medical.

"Am început la Gomoiu, la Spitalul de Copii Gomoiu, unde Madrigalul a cântat de 1 iunie în toate secţiile pentru copii. Practic ne-am dus pe toate secţiile şi am colindat, în ghilimele, de Ziua Copilului. Suntem la Spitalul Colţea pentru că sărbătorim ziua siguranţei pacientului", explică Emil Pantelimon, manager Corul Madrigal.

O zi sărbătorită alături de alţi o mie de oameni

"Au putut participa, atât cât s-a putut, evident, din colegii noştri care au fost de gardă, pacienţii, cu siguranţă suntele acestea înălţătoare s-au auzit şi pe secţii", menţionează Elena Popovici, director medical Spitalul Colţea.

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"A fost o seară minunată, cu totul specială, în care ne-am adus readus aminte că medicina nu înseamnă numai fizic, ci înseamnă şi spiritualitate şi psihic", explică Simin Aysel Florescu, manager Spitalul de Boli Tropicale "Victor Babes".

O confirmă şi specialiştii: muzicoterapia este o profesie medicală și terapeutică pe deplin recunoscută în numeroase state cu sisteme avansate de sănătate.

"Sprijinul emoţional pe care această campanie o oferă, într-o atmosferă atât cadrelor medicale, cât şi pacienţilor, foşti pacienţi, actuali pacienţi, este un lucru minunat. Poate şi pentru cei care sunt înaintea spitalului, faptul că au auzit această muzică liniștitoare le dă speranţă", spun oamenii.

Spectacolul din curtea Spitalului Colţea a putut fi urmărit şi pe Antena Play!