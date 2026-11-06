Planul președintelui american Donald Trump de a aduce motorină din Rusia în Statele Unite, pentru a reduce prețurile la combustibili și a câștiga sprijinul alegătorilor, întâmpină primele obstacole. Două petroliere care urmau să transporte motorină rusească în SUA și-au schimbat brusc direcția, ceea ce pune sub semnul întrebării acordul încheiat cu Moscova înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, potrivit Financial Times.

Planul lui Trump cu Putin a eşuat. Ce s-a întâmplat cu două petroliere care aduceau motorină din Rusia în SUA - Profimedia

Această schimbare de direcție vine într-un moment în care situația aprovizionării cu motorină din Statele Unite continuă să se deterioreze. Noile date arată că stocurile au scăzut sub 100 de milioane de barili pentru prima dată în peste două decenii. Criza aprovizionării riscă să pună și mai multă presiune asupra unui combustibil esențial pentru economia americană.

Acord Trump - Putin pentru importul de motorină rusească

Trump a încheiat un acord cu președintele rus Vladimir Putin, în săptămânile premergătoare alegerilor din SUA, pentru achiziționarea și importul unor transporturi de motorină rusească. Scopul era reducerea prețurilor la combustibili și consolidarea sprijinului politic. Demersul pare să fi avut un impact redus asupra republicanilor, în condițiile în care candidații democrați au obținut marți o victorie categorică la nivel național și au preluat controlul asupra ambelor camere ale Congresului.

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Petrolierul rusesc Talisman, vechi de 20 de ani și aflat sub sancțiunile Statelor Unite, Regatului Unit și Uniunii Europene, precum și petrolierul Leruo, deținut de o companie din Hong Kong, care navighează sub pavilionul statului Sierra Leone și este sancționat de Regatul Unit, UE și Canada, nu mai indică drept destinație coasta atlantică a Statelor Unite.

Petrolierele cu motorină rusească și-au schimbat traseul

Luni, petrolierul Leruo și-a modificat destinația afișată în sistemele de navigație în „Brazilia”, în timp ce Talisman s-a îndepărtat de Oceanul Atlantic și a intrat în Marea Mediterană, unde se află în prezent în largul coastelor Algeriei. Nava transmite mesajul „for orders”, ceea ce sugerează că încă nu există un cumpărător confirmat pentru încărcătură sau un port de destinație stabilit. Un al treilea petrolier încărcat cu motorină rusească, nava Agioi Fanendes, deținută de o companie grecească, pare să își continue călătoria către Statele Unite, dar transmite, la rândul său, mesajul „for orders”.

Compania care deține nava, Eastern Mediterranean Maritime, a declarat anterior pentru Financial Times că aceasta își continuă deplasarea în așteptarea instrucțiunilor, deoarece portul de descărcare nu a fost încă stabilit. Compania nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii transmise miercuri. În schimb, petrolierul Beast, deținut de o companie din Seychelles și aflat sub sancțiuni, care a încărcat motorină în portul rusesc Primorsk pe 27 octombrie, a pornit și el către Statele Unite. Nava indică drept destinație „Atlantic”, ceea ce sugerează că se îndreaptă spre coasta atlantică americană.

Reprezentanții companiilor care dețin petrolierele sancționate nu au putut fi contactați pentru comentarii, menționează Financial Times.

Reacții dure în Congresul american

Înțelegerea dintre Trump și Putin a provocat nemulțumirea parlamentarilor democrați, dar și a unor republicani din Congres, care au susținut că acordul ar putea fi ilegal și i-au cerut președintelui să îl anuleze. Săptămâna aceasta, guvernatoarea statului New Jersey, Mikie Sherrill, a trimis o scrisoare operatorilor portuari și de terminale din statul său, unde ajung transporturile maritime destinate portului New York.

Ea i-a avertizat să refuze accesul oricărui petrolier care transportă motorină rusească, în caz contrar riscând sancțiuni severe. "Două dintre cele trei transporturi de motorină rusească destinate Statelor Unite și-au schimbat deja traseul către alte destinații", a declarat Matt Smith, analist la Kpler.

"Al treilea, Agioi Fanendes, ar urma să ajungă la New York în acest weekend. Cu toate acestea, având în vedere reticența aparentă a cumpărătorilor americani, cauzată de probleme de reglementare, legislative și legate de sancțiuni, nu ar fi prea surprinzător dacă și acest petrolier și-ar schimba traseul și ar evita Statele Unite", a explicat analistul.

Reintegrarea Rusiei în economia globală, mai dificilă decât anticipa Trump

Jacob Meldgaard, directorul general al companiei de transport petrolier TORM, a declarat că numărul redus al transporturilor încărcate până acum, precum și schimbarea aparentă a destinației acestora, arată dificultățile reintegrării Rusiei în economia globală.

"Chiar și înainte ca democrații să preia controlul asupra Congresului, se pare că reintegrarea Rusiei în economia globală nu este atât de ușoară. Nici măcar atunci când există o administrație care încearcă să facă acest lucru", a afirmat Meldgaard.

Rezervele de motorină din SUA, la cel mai redus nivel din ultimele două decenii

Stocurile de motorină au scăzut puternic din cauza reducerii capacității globale de rafinare, pe fondul războaielor din Iran și Ucraina. Prețurile contractelor futures pentru motorină au crescut cu peste 60% de la declanșarea războiului din Iran de către Trump. La pompă, prețul motorinei a ajuns la 6,27 dolari pe galon, aproape de nivelul record înregistrat în septembrie.