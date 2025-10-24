Se schimbă regulile pentru obținerea și reînnoirea permisului de conducere. Examenul pentru tinerii șoferi va fi mai dur, iar şoferii în vârstă vor trebui să treacă mai des prin teste medicale. Noile norme vin după ce sute de începători, dar şi pensionari, au provocat accidente rutiere grave.

La examen, tinerii care vor să devină şoferi trebuie să demonstreze că știu cum funcționează sistemele moderne de asistență la condus și cum să evite riscurile legate de unghiul mort. Mulți fac acum şcoala cu maşini vechi şi ajung la volanul unor automobile moderne, cu dotări care le sunt necunoscute.

Noua legislaţie europeană permite adolescenţilor să obțină permisul la 17 ani, dar îi obligă să conducă alături de un adult cu experiență până împlinesc 18 ani. După examen, vor intra într-o perioadă de probă de 24 de luni, în care vor fi sancționați mai dur decât ceilalţi şoferi dacă nu respectă regulile de circulaţie. Noile prevederi votate ieri de Parlamentul European trebuie aplicate cel târziu în 2028. 322 de șoferi începători au fost implicați anul trecut în accidente grave, care au lăsat în urmă 97 de morți.

Reguli noi la examenul auto sau la reînnoirea permisului

"E o idee bună pentru că mulţi copii nu sunt suficient de maturi încât să conducă cum trebuie la 17 ani. Suntem mai mici si ar trebui sa fim mai responsabili". "Mi se pare ok ca să fie mai precauţi", spun tinerii.

"Categoric trebuie să fie mai prudenţi, când ştiu că ei sunt supravegheaţi doi ani de zile, faptul că vor primi o amendă mult mai mare decât ceilalţi conducători auto bineînţeles că îi va disciplina", a declarat Mircea Grigore, specialist trafic rutier.

În plus faţă de legislaţia europeană, ministerul de interne propune reguli noi pentru şoferii cu probleme de sănătate. Permisul celor care au afecţiuni cardiace sau de vedere ar putea expira la şase luni sau un an şi ar urma să fie reînnoit doar după prezentarea dovezii medicale că sunt apţi să conducă.

"Scopul acestei măsuri este reprezentată de eliminarea riscului ca o persoană să poată conduce pe drumurile publice după data la care era obligată să efectueze o reevaluare medicală", a declarat Loredana Pisica, purtător de cuvânt DRPCIV.

"Poate e o variantă bună să îi motiveze să meargă la control pentru că sunt mulţi care nu văd foarte bine şi încă sunt la volan". "Pentru că nu am chef în fiecare an să mă duc să fac acest lucru, fiecare ar trebui să ştie mai bine ce are de făcut deci poate pe propria răspundere să facă control", spun şoferii.

4.300 de şoferi figurau în evidenţe, anul trecut, cu afecţiuni medicale care pot afecta condusul.

