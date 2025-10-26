Grandoarea acestei zilei aduce, însă, şi restricţii de trafic. Până la ora 22:00, traficul va fi complet blocat între Piața Unirii și Piața Constituției, pe ambele sensuri.

Totodată, circulaţia va fi blocată şi pe bulevardele Libertății, Națiunile Unite și Calea 13 Septembrie, inclusiv, bineînţeles, pe străzile adiacente.

De altfel, situaţia se repetă şi pe bulevardele mari, unde circulaţia va fi blocată până seara târziu.

O informaţie de ajutor pentru pelerini este aceea că, pentru a ajunge la Catedrală, se pot folosi de staţia de metrou Izvor, fiind cea mai apropiată de biserică.

Sute de polițiști și jandarmi sunt mobilizați pentru a asigura ordinea, dirijarea traficului și siguranța pelerinilor.

