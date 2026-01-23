Doi români sunt implicați într-o anchetă deschisă în Marea Britanie după ce procurorii au descoperit că aveau legături cu un site pe care se puteau comanda asasinate la comandă. Potenţialii clienţi plăteau totul cu criptomonede. În cadrul anchetei s-au făcut percheziţii în Râmnicu Vâlcea şi în Capitală.

Procurorii DIICOT au descins în mai multe locații din București și în Râmnicu-Vâlcea pentru un dosar instrumentat de autoritățile din Marea Britanie.

Cercetările făcute în Marea Britanie, pentru constituirea unui grup infracţional organizat, instigare la omor calificat, tentativă la omor calificat, instigare la vătămare corporală, tentativă la vătămare corporală şi spălarea banilor, au vizat existenţa şi funcţionarea unei pagini de internet care ar facilita contractarea de asasini.

Gruparea din Marea Britanie opera prin intermediul acestui site pe darkweb și primea plăți doar în criptomonede pentru a nu putea fi urmărite atât de ușor.

"Plata pentru aceste servicii ar fi fost realizată exclusiv în criptomonede, prin intermediul unui sistem de tip escrow, creat şi administrat direct pe site, cu scopul de a oferi anonimat şi de a îngreuna identificarea fluxurilor financiare. Utilizarea criptomonedelor ar fi reprezentat un element central al modului de operare al platformei, fiind destinată atât protejării identităţii utilizatorilor, cât şi disimulării provenienţei fondurilor", au arătat anchetatorii.

În această schemă ar fi fost implicaţi şi doi români din Râmnicu Vâlcea.

Concret, cei doi români primeau banii în criptomonede și îi dădeau mai departe către persoanele din această schemă, motiv pentru care nu au fost reținuți nefiind implicați în asasinatele respective.

Anchetatorii au confiscat criptomonede în valoare de 650.000 de dolari plus 10.000 de euro, dar și sute de mii de lei potrivit informațiilor oferite de procuror.

De asemenea au fost ridicate și mai multe dispozitive electronice care urmează să fie expertizate de specialiștii.

