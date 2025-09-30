Dezvăluiri uluitoare în ancheta privind uriaşa reţea de traficanţi de droguri care îşi avea fieful în sectorul 5 al Bucureştiului. O poliţistă antidrog de la Capitală ajuta dealerii de cocaină şi heroină cu informaţii cheie din dosarele DIICOT.

Informaţiile le vindea pe bani, iar acum "afacerea" a trimis-o pe poliţistă după gratii. În total, 20 de persoane au fost reţinute în dosar.

"Conform anchetatorilor, timp de şapte luni, poliţista antidrog i-ar fi ajutat pe liderii reţelei de trafic de droguri în schimbul unor sume de bani cu informaţii din dosarele instrumentate de procurorii DIICOT şi chiar şi cu metode de investigare folosite de anchetatori în dosare. Aceasta a fost reţinută alături de alţi 19 suspecţi şi au fost prezentaţi în faţa magistraţilor de la Tribunalul Bucureşti. Procurorii cer ca aceştia să rămână în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile. Sunt acuzaţii grave, trafic de droguri de mare risc, luare şi dare de mită şi divulgarea unor informaţii nepublice. În urma percheziţiilor făcute de anchetatori, au fost ridicate mai multe maşini de lux, 60.000 de euro, două kilograme de cocaină şi heroină, droguri care urmau să ajungă la consumatorii din Sectorul 5 al Capitalei", a explicat Denisa Dicu, reporter Observator.

Din actele de urmărire penală efectuate a rezultat că, începând cu luna aprilie 2024, în Sectorul 5 al Capitalei, 3 inculpați (doi dintre aceștia, cu vârstele de 55 și 36 de ani, aflați în relații de rudenie, și un agent de poliție cu vârsta de 57 de ani) au constituit un grup infracțional organizat, având ca scop obținerea de importante beneficii materiale din comercializarea de substanțe interzise.

"Începând cu luna mai 2024, la gruparea de criminalitate organizată inițială au aderat, în același scop, alte două grupuri infracționale organizate. Structura de criminalitate organizată de tip piramidal, compusă din aproximativ 30 de membri, a fost coordonată de inculpatul în vârstă de 55 de ani, care și-a asumat poziția de lider. Acesta și-a constituit și o celulă proprie de vânzare a drogurilor, modelul fiind preluat și de ceilalți membri cu rol de coordonatori, aflați în eșaloanele inferioare ale grupării. Procurarea drogurilor și colectarea sumelor obținute au fost realizate, în principal, de către lider și membrii palierului principal din fiecare ramificație (celulă), celorlalți membri aflați pe palierele doi și trei revenindu-le sarcini constând în depozitare, porționare, transport și comercializare. Procesul de cristalizare a grupului infracțional organizat extins a fost favorizat de posibilitatea de a obține, prin intermediul inculpatului ce deținea calitatea de agent de poliție judiciară în cadrul Serviciului Antidrog din structura specializată de la nivelul municipiului București, a unor informații privind atât anchetele penale aflate în derulare pe rolul DIICOT, cât și aspecte legate de tacticile și procedeele probatorii utilizate în cadrul acestor anchete", transmite Poliția Română.

Astfel, până în luna martie 2025, agentul de la Antidrog, în schimbul unor importante sume de bani primite de la lider, i-a divulgat acestuia informații privind anchete penale ce vizau membri ai grupării, data declanșării unor acțiuni de amploare ale DIICOT, mijloace speciale de investigații și alte aspecte referitoare la urmărirea penală.

În acest mod, agentul i-a înlesnit atât liderului, cât și altor membri ai grupării de criminalitate organizată, deținerea și, ulterior, comercializarea substanțelor interzise.

"Pe parcursul administrării probatoriului au fost indisponibilizate cantități de droguri de mare risc (heroină și cocaină) și au fost realizate, cu sprijinul polițiștilor din DGPMB și al jandarmilor din cadrul DGJMB, mai multe acțiuni de depistare și identificare a unor consumatori, care au achiziționat substanțe interzise de la membrii grupului infracțional organizat. În urma perchezițiilor efectuate în cursul zilei de ieri au fost găsite și ridicate aproximativ 2 kilograme de droguri de mare risc (cocaină și heroină), circa 1000 de comprimate din clasa opioidelor, obiecte purtând urme de substanță, o armă neletală, precum și alte mijloace de probă. De asemenea, au fost indisponibilizate 3 autoturisme de lux și suma de aproximativ 60.000 de euro", mai arată IGPR.

